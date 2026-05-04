Guardiola impressionato da Cherki: "Ho visto come fa boxe... Adesso giocherà sempre!"

Siparietto curioso in casa Manchester City. In conferenza stampa, Pep Guardiola ha speso parole sorprendenti per Rayan Cherki, ma non per le sue qualità tecniche: questa volta, a colpire il tecnico spagnolo sono state... le doti da pugile del francese.

"L’ho visto su Instagram mentre faceva boxe. Mi ha sorpreso, non me lo aspettavo", ha dichiarato Guardiola con un sorriso, prima di aggiungere scherzando: "Non discuterò più con lui, giocherà tutte le partite… fa paura!". Il riferimento è a un video pubblicato sui social, in cui l’ex talento dell’Olympique Lione si allena al sacco, mostrando concentrazione e agilità. Qualità che, a giudicare dai numeri, Cherki sta già trasferendo in campo nella sua prima stagione in Premier League: 4 gol e 10 assist in 28 presenze.

Prestazioni che stanno contribuendo alla corsa dei Citizens, attualmente secondi in classifica e impegnati nel tentativo di avvicinare l’Arsenal capolista. Il prossimo ostacolo sarà l’Everton, in una sfida che potrebbe ridurre il distacco a tre punti. Cherki dovrebbe partire titolare, confermando il suo momento positivo. E chissà che non continui a impressionare Guardiola con delle giocate decisive.