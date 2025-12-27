In ballo il futuro di Salah: niente trasferimento in Turchia, ma torna in auge l'Arabia

Quello di Momo Salah è uno dei nomi caldi del calciomercato invernale. L'attaccante egiziano ha vissuto un periodo complicato al Liverpool iniziato con tre panchine consecutive, proseguito con dichiarazioni al vetriolo nei confronti di Slot (che ha reagito non non convocandolo per il match di Champions contro l'Inter) e chiuso con un chiarimento con il tecnico olandese. Nonostante tale lieto fine e nonostante abbia un contratto con i Reds fino al 2027, il suo futuro continua ad essere tutt'altro che scontato.

In particolare, stando a quello che riporta il quotidiano turco Sabah, lunedì scorso c'è stato un incontro tra i dirigenti del Feberbahce e l'agente del giocatore Ramy Abbas. Una chiacchierata che ha dato esito negativo dal punto di vista del club turco, visto che Abbas ha escluso un possibile trasferimento di Salah ad Istanbul. A precisa domanda, ha infatti risposto: "O resterà al Liverpool o si trasferirà in Arabia Saudita".

Non è certo la prima volta, infatti, che il cannoniere egiziano viene accostato a società saudite. Nel 2023, infatti, l'Al-Ittihad ha offerto al Liverpool una cifra attorno ai 250 milioni di euro e Salah avrebbe potuto guadagnare 3 milioni di euro a settimana. Una proposta allettante sul piano economico, ma che è stata rifiutata dall'attaccante convinto di poter ancora dare tanto nel calcio europeo (come ha dimostrato nelle stagioni successive e in particolare nella scorsa, trascinando i Reds alla conquista della Premier League a suon di gol e assist). Per il momento, il diretto interessato è impegnato in Coppa d'Africa con l'Egitto (già 2 gol nelle prime 2 partite). A fine manifestazione, valuterà al meglio cosa scegliere per il suo futuro.