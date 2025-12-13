Arsenal, Gyokeres fa discutere. Arteta: "Lasciatelo stare. Ma ora deve concretizzare le occasioni"

Dal suo arrivato all’Arsenal, Viktor Gyokeres non gode delle statistiche strabilianti che invece ha maturato nei due anni con la maglia dello Sporting Lisbona. Il vincitore del Trofeo Gerd Muller 2025 ha segnato soltanto 6 gol in questa stagione con i Gunners, di cui solamente 4 centri in Premier League. E tutto in 18 partite complessive, con le 2 restanti reti griffate in Champions League.

Venerdì, alla vigilia della partita contro il Wolverhampton (in programma questa sera), il suo allenatore Mikel Arteta ha chiesto tempo prima di giudicare le prestazioni dell’attaccante svedese. In fin dei conti alla sua prima stagione assoluta in Premier League e in un ambiente così esigente come l'Arsenal: "Come avete detto, è un campionato diverso, con altre esigenze", ha spiegato il tecnico spagnolo. "Non aveva fatto la preparazione pre-campionato e ora sta iniziando a ritrovare il ritmo. Lasciatelo stare", ha fatto notare.

Tornato dall’infortunio nella partita contro il Chelsea (lo scorso 30 novembre), il Cannibale - come è stato denominato in Portogallo - non ha più segnato da allora. Eppure, Mikel Arteta resta ottimista: "Penso che sia in un momento molto positivo. Fisicamente sta bene e ora deve cominciare a concretizzare le occasioni che riesce a crearsi", ha dichiarato.