Ufficiale Hajduk Spalato, due innesti dalla Spagna: arrivano Hugo Guillamon ed Edgar Gonzalez

L’Hajduk Spalato ha annunciato l’ingaggio di Hugo Guillamon ed Edgar Gonzalez, che da oggi fanno ufficialmente parte della rosa della prima squadra.

Guillamon, centrocampista classe 1998, arriva in Croazia a titolo definitivo dal Valencia e ha firmato un contratto fino all’estate 2027. Nato il 31 gennaio a San Sebastian, ha trascorso tutta la sua carriera calcistica con il club spagnolo, dai settori giovanili alla prima squadra. Considerato fin da giovane uno dei talenti emergenti del calcio spagnolo, ha vestito tutte le selezioni giovanili della nazionale e ha collezionato tre presenze con la Roja. Con il Valencia ha esordito in prima squadra nel 2020, totalizzando 125 partite ufficiali, quattro gol e altrettanti assist. Nei giorni scorsi ha risolto il contratto.

Gonzalez, difensore centrale classe 1997, arriva invece in prestito dall’Almeria fino al termine della stagione corrente. Nato a Sallent, in Catalogna, ha mosso i primi passi nella Cornella per poi trasferirsi nel 2015 nel settore giovanile dell’Espanyol. Nel 2018 è passato al Betis, dove ha giocato inizialmente con la squadra B collezionando quasi 50 presenze, prima di esordire in prima squadra con 80 partite ufficiali. La stagione 2020/21 l'ha trascorsa in prestito al Real Oviedo (38 presenze), per poi trasferirsi nel 2023 all’Almeria, con cui ha disputato 77 incontri, 40 dei quali nell’ultima stagione di Segunda Division.