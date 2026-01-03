I tecnici più cresciuti nel 2025 per 'algoritmo di TransferRoom: Crespo insegue Fabregas
Il portale specializzato TransferRoom ha stilato la classifica degli allenatori che hanno fatto registrare i più netti miglioramenti nel punteggio che viene calcolato in base a certi parametri, la "Head Coach Rating".
Questo sistema di misura tiene conto fra le altre cose del livello della squadra che gestisce l'allenatore in questione, il loro impatto sulle sorti della squadra, ovvero quanto le migliora, quanto spendono le squadre nelle quali lavorano. Il punteggio è calcolato da un algoritmo che utilizza svariati miliardi di dati per emettere le classifiche. In tal senso a guidare la graduatoria è l'allenatore del Como, Cesc Fabregas, che è cresciuto di 12,7 punti nel punteggio che aveva un anno fa.
Segue a ruota un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Hernan Crespo, che grazie ai risultati ottenuti con il San Paolo è cresciuto di 11,5 punti percentuali. Vediamo di seguito la classifica.
I 5 allenatori cresciuti di più nel rating nel 2025
1. Cesc Fabregas (Como) da 71.2 a 83.9 nel punteggio (differenza +12.7)
2. Hernan Crespo (San Paolo) da 68.8 a 80.3 (+11.5)
3. Stefano Bensi (FC Una Strassen) da 58.5 a 68.3 (+9.8)
4. Damian Ayude (San Lorenzo) da 66.5 a 76.0 (+9.5)
5. David Gray (Hibernian) da 68.5 a 77.6 (+9.1)