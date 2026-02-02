Ufficiale Himad Abdelli rafforza l'Olympique Marsiglia: il centrocampista arriva dall'Angers

Himad Abdelli dall'Angers all'Olympique Marsiglia, che ne ha dato annuncio sul proprio sito ufficiale: "L'Olympique de Marseille è lieto di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Himad Abdelli dall'Angers SCO. Nato nel 1999 a Montivilliers e cresciuto nel prestigioso vivaio del Le Havre — fucina di talenti del calibro di Pogba e Payet — il centrocampista franco-algerino approda al Vélodrome nel pieno della maturità agonistica. Dopo il debutto tra i professionisti nel 2018, Abdelli ha vissuto un'ascesa costante che lo ha portato a diventare il fulcro dell'Angers, club con cui ha superato il traguardo delle 100 presenze e conquistato l'inserimento nella squadra dell'anno agli UNFP Awards 2024.

Centrocampista completo, capace di dettare i ritmi di gioco e di rendersi pericoloso in zona gol, Abdelli ha dimostrato grande carattere superando con determinazione anche un delicato intervento per un'ernia nel 2025. La sua visione di gioco e la capacità di dare dinamismo al reparto mediano lo hanno reso un punto fermo anche della Nazionale algerina, con cui ha esordito nel 2023. Recentemente convocato per la Coppa d'Africa 2025 in Marocco, il giocatore ha sempre ribadito con orgoglio il legame con le proprie radici, promettendo di dare tutto per la maglia delle "Volpi del Deserto".

A 26 anni, Abdelli arriva a Marsiglia per rinforzare la rosa di Roberto De Zerbi, portando qualità, carisma ed esperienza internazionale in un reparto chiave per il gioco del tecnico italiano. Con la sua capacità di unire la fase di costruzione a quella d'inserimento, Himad è pronto a infiammare i tifosi dell'OM e a misurarsi con le ambizioni del club più titolato di Francia. Benvenuto a Marsiglia, Himad!".