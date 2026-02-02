Marsiglia, De Zerbi accoglie due nuovi innesti: Abdelli e Nnadi firmeranno tra poco

L’Olympique Marsiglia chiude il mercato invernale con due innesti importanti a centrocampo, puntando a rafforzare un reparto fondamentale. Himad Abdelli, 26enne ex Angers e internazionale algerino, è ufficialmente un giocatore dell’OM dopo un lungo corteggiamento. All’arrivo nella città francese, Abdelli non ha nascosto la sua soddisfazione: "Anche se tutto si concretizza all’ultimo giorno, sono davvero felice. Darò tutto per questa maglia e spero di realizzare grandi cose con il club". Il centrocampista porta esperienza e solidità, elementi preziosi in vista della seconda metà di stagione, dove l’OM punta a consolidare la propria posizione in campionato.

Accanto a lui arriva Tochukwu Nnadi, 22 anni, giovane talento nigeriano proveniente dallo Zulte Waregem. Il giocatore è sbarcato a Marsiglia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il club. Alla sua prima apparizione davanti ai media non ha nascosto l’entusiasmo: "Forza OM!", ha dichiarato. Nnadi rappresenta un innesto di prospettiva, capace di inserire freschezza e dinamismo nel centrocampo di Roberto De Zerbi, confermando la strategia del club di mixare esperienza e giovani promesse.