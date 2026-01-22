Dalle stelle alle stalle, Cole Palmer si è fermato e ora ripensa Manchester: occhio allo United

Indispensabile nella passata stagione, Cole Palmer sta vivendo un’annata decisamente più complicata con il Chelsea. Il suo rendimento nel 2025-26 è rallentato soprattutto da una lunga serie di problemi fisici e, in Inghilterra, iniziano a circolare interrogativi anche sul suo futuro.

I Blues non possono rimpiangere i 47 milioni di euro investiti nel 2023 per strapparlo al Manchester City. Alla sua prima stagione a Stamford Bridge, Palmer aveva brillato in 45 presenze, mettendo a segno 25 gol e 15 assist. Numeri che avevano fatto quasi rimpiangere ai Citizens la sua cessione. Anche nel 2024-25 il talento inglese aveva risposto presente, chiudendo con 15 gol e 11 assist in 42 partite complessive, fino all’ottavo posto nella classifica del Pallone d’Oro. Quest’anno, però, il copione è cambiato. Palmer è stato tradito dal fisico a più riprese: prima un problema all’inguine ad agosto, poi una ricaduta a settembre che lo ha tenuto fuori per due mesi, quindi una frattura a un dito del piede e, a gennaio, un fastidio alla coscia. In totale, cinque stop, 101 giorni di assenza e 19 partite saltate. Finora ha collezionato appena 13 presenze stagionali, di cui 10 da titolare, con 5 gol e nessun assist.

Alla vigilia della sfida di Champions contro il Pafos FC, mister Liam Rosenior ha spiegato l’ennesima assenza come una scelta precauzionale, lasciando intendere un possibile rientro contro il Crystal Palace. Intanto, dalla stampa inglese emergono voci di un certo malessere del giocatore a Londra e del desiderio di tornare a Manchester. Un’ipotesi che non sarebbe passata inosservata al Manchester United, pronto a monitorare la situazione. Resta da capire quali siano le reali intenzioni di Palmer e se il Chelsea riuscirà a ritrovare il suo uomo simbolo.