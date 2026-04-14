Il Barcellona segnala all'UEFA il terreno del Metropolitano: la sfida si è già accesa

A poche ore dalla sfida decisiva di Champions League, scoppia la polemica sul terreno di gioco del Metropolitano. Il Barcellona ha infatti espresso dubbi sulle condizioni del manto erboso dello stadio dell’Atletico Madrid, dove questa sera (ore 21) si disputerà il ritorno dei quarti di finale.

I blaugrana, chiamati a una difficile rimonta dopo il 2-0 subito all’andata al Camp Nou, avrebbero segnalato un campo ritenuto troppo secco e in alcune zone rovinato, soprattutto nei pressi delle bandierine del calcio d’angolo. A destare perplessità anche l’altezza dell’erba, che secondo regolamento non dovrebbe superare i 30 millimetri. L’allenatore Hansi Flick si sarebbe già confrontato con un delegato UEFA, mentre il giovane talento Lamine Yamal avrebbe espresso preoccupazione proprio per le condizioni del terreno.

A spegnere le polemiche ci ha pensato però il presidente dell’Atlético, Enrique Cerezo: "Trovo assurdo parlare del campo prima di una partita così importante. L’UEFA ha detto che è in buone condizioni e non ho altro da aggiungere". Toni più concilianti anche da parte della dirigenza catalana. Il vicepresidente Rafa Yuste ha spiegato come il club abbia segnalato la situazione all’UEFA, ricevendo rassicurazioni: "Non sono preoccupato. So che l’organizzazione ha verificato tutto e sono convinto che il terreno sarà in perfette condizioni".