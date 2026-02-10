Kane e una clausola che fa tremare il Bayern. Ma il ds: "Siamo in stretto contatto con lui"

Quanto è grande il timore del Bayern Monaco di perdere il suo bomber Harry Kane? Il direttore sportivo Max Eberl ha risposto alle recenti indiscrezioni sul futuro del bomber di 32 anni inglese, in particolar modo riguardo la clausola rescissoria valida in estate che gli permetterebbe di partire qualora un club si presentasse con una valigetta da 65 milioni di euro per il club tedesco.

"Non posso confermare le voci che circolano su qualcuno che starebbe preparando qualcosa. Posso solo dire che siamo in stretto contatto con Harry per quanto riguarda lui e il nostro successo. I passi successivi verranno dopo", ha dichiarato il diesse Max Eberl in conferenza stampa, in occasione del quarto di finale di Coppa di Germania contro il Lipsia.

Il contratto di Kane con i primatisti tedeschi scade nel 2027, ma la clausola inserita nel contratto dell'ex Tottenham - stando alle rivelazioni di Kicker - non sarebbe scaduta il 31 gennaio, ma avrebbe durata fino al termine del mese di febbraio. Oltre a un ritorno in Inghilterra, si vocifera anche di un possibile interesse dall'Arabia Saudita. A fine gennaio, il dirigente del Bayern Monaco aveva già confermato l'esistenza di colloqui con il giocatore: "Mi è stato chiesto e ho risposto: 'Stiamo parlando'. Non ho detto che stiamo negoziando. Le trattative non sono ancora iniziate".