Chelsea, Rosenior parla dei suoi ragazzi: "Sto imparando a conoscere il gruppo ogni volta"

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico del Chelsea Liam Rosenior ha commentato: "Sto imparando a conoscere il gruppo ogni volta, in ogni prestazione, non solo in partita ma in ogni allenamento: il loro carattere. Conoscono il percorso che voglio intraprendere con questo club e con loro. "Nella vita si subiscono delle battute d'arresto, è il modo in cui si reagisce. La risposta in allenamento e negli incontri che abbiamo avuto è stata davvero positiva. Ora dobbiamo concentrarci sul futuro, che è il Wolves sabato.

Penso che qualsiasi allenatore direbbe: prima di entrare in un club, bisogna guardare e analizzare le partite precedenti, ma ciò che è veramente importante per me è non usare troppo queste informazioni. Cerchi di assimilare le informazioni quando sei in campo. Non esprimi giudizi sui giocatori senza averli visti o incontrati in prima persona. Quando arrivano, sono solo con il mio staff, a modo mio, e poi giudichiamo ogni allenamento.

Molto di ciò di cui abbiamo parlato con i giocatori non ha nulla a che fare con il calcio. Sono già giocatori fantastici e sono già persone fantastiche, ed è quello che ho imparato, quindi ha molto a che fare con le reazioni, il linguaggio del corpo e lo spirito. Penso che siano gli elementi intangibili che fanno una grande differenza per il successo di una squadra di calcio".