L'Arsenal in casa contro il Sunderland, donami tocca a Liverpool-City: il 25° turno in Premier
Non sarà uno scontro al vertice ma la sfida fra Liverpool e Manchester City ha sempre un certo fascino oltre ad aver sempre regalato spettacolo. Ad Anfield domani andrà in scena il match fra gli uomini di Slot e quelli di Guardiola mentre il weekend sarà aperto dalla sfida fra Manchester United e Tottenham. L'Arsenal capolista sarà impegnata in casa contro il Sunderland mentre il Chelsea se la vedrà oggi in trasferta contro il fanalino di coda Wolverhampton.
La 25a giornata
Venerdì 6 febbraio
Leeds-Nottingham Forest 3-1
Sabato 7 febbraio
Manchester United-Tottenham
Arsenal-Sunderland
Bournemouth-Aston Villa
Burnley-West Ham
Fulham-Everton
Wolverhampton-Chelsea
Newcastle-Brentford
Domenica 8 febbraio
Brighton-Crystal Palace
Liverpool-Manchester City
CLASSIFICA
Arsenal 53
Manchester City 47
Aston Villa 46
Manchester United 41
Chelsea 40
Liverpool 39
Brentford 36
Sunderland 36
Fulham 34
Everton 34
Newcastle 33
Bournemouth 33
Brighton 31
Tottenham 29
Crystal Palace 29
Leeds 29*
Nottingham 26*
West Ham 20
Burnley 15
Wolverhampton 8
*una partita in più
