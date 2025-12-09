Il Bayern si spaventa, poi ne fa 3 allo Sporting: altro record di Lennart Karl. La classifica
Il Bayern vince e vola in vetta alla classifica della fase a campionato della Champions League agganciando l'Arsenal, in attesa degli altri risultati. Dopo aver cercato a lungo il gol del vantaggio, Kane e compagni hanno preso paura al 54' per un autogol di Joshua Kimmich che ha portato lo Sporting in vantaggio, a sorpresa. Immediata la reazione della squadra di Vincent Kompany che si porta in parità 9 minuti dopo con il gol di Serge Gnabry. Quattro minuti più tardy il baby prodigio Lennart Karl mette a segno la rete del sorpasso. Al 77' poi ecco il tris firmato da Jonathan Tah.
Un dato su Lennart Karl: è il primo giocatore della storia della Champions League a riuscire a mettere a segno tre reti consecutive in questa competizione a soli 17 anni e 290 giorni. Vediamo di seguito la classifica aggiornata della Champions League dopo il successo dei bavaresi.
CLASSIFICA:
1 Arsenal 15 (+13)
2. Bayern 15 (+11)*
3 PSG 12 (+11)
4 Inter 12 (+9)
5 Real Madrid 12 (+7)
6 Dortmund 10 (+6)
7 Chelsea 10 (+6)
8 Manchester City 10 (+5)
10 Sporting 10 (+4)
11 Atalanta 10 (+1)
11 Newcastle 9 (+7)
12 Atl. Madrid 9 (+2)
13 Liverpool 9 (+2)
14 Galatasaray 9 (+1)
15 PSV 8 (+5)
16 Tottenham 8 (+3)
17 Leverkusen 8 (-2)
18 Barcellona 7 (+2)
19 Qarabag 7 (-1)
20 Napoli 7 (-3)
21 Marsiglia 6 (+2)
22 Juventus 6 (0)
23 Monaco 6 (-2)
24 Pafos 6 (-3)
25 Royale Union SG 6 (-7)
26 Olympiakos 5 (-7)*
27 Club Brugge 4 (-5)
28 Ath. Bilbao 4 (-5)
29 Francoforte 4 (-7)
30 FC Copenhagen 4 (-7)
31 Benfica 3 (-4)
32 Slavia Praga 3 (-6)
33 Bodo/Glimt 2 (-4)
34 Villarreal 1 (-8)
35 Kairat Almaty 1 (-11)*
36 Ajax 0 (-15)
*Una partita giocata in più
16.30 Kairat-Olympiacos 0-1
18.45 Bayern-Sporting 2-1
21.00 Inter-Liverpool - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Atalanta-Chelsea - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Barcellona-Eintracht Francoforte - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Tottenham-Slavia Praga - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 PSG-Atletico Madrid - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Union SG-Marsiglia - SKY SPORT (canale 257) e NOW
21.00 Monaco-Galatasaray - SKY SPORT (canale 258) e NOW