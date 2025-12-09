Il Bayern si spaventa, poi ne fa 3 allo Sporting: altro record di Lennart Karl. La classifica

Il Bayern vince e vola in vetta alla classifica della fase a campionato della Champions League agganciando l'Arsenal, in attesa degli altri risultati. Dopo aver cercato a lungo il gol del vantaggio, Kane e compagni hanno preso paura al 54' per un autogol di Joshua Kimmich che ha portato lo Sporting in vantaggio, a sorpresa. Immediata la reazione della squadra di Vincent Kompany che si porta in parità 9 minuti dopo con il gol di Serge Gnabry. Quattro minuti più tardy il baby prodigio Lennart Karl mette a segno la rete del sorpasso. Al 77' poi ecco il tris firmato da Jonathan Tah.

Un dato su Lennart Karl: è il primo giocatore della storia della Champions League a riuscire a mettere a segno tre reti consecutive in questa competizione a soli 17 anni e 290 giorni. Vediamo di seguito la classifica aggiornata della Champions League dopo il successo dei bavaresi.

CLASSIFICA:

1 Arsenal 15 (+13)

2. Bayern 15 (+11)*

3 PSG 12 (+11)

4 Inter 12 (+9)

5 Real Madrid 12 (+7)

6 Dortmund 10 (+6)

7 Chelsea 10 (+6)

8 Manchester City 10 (+5)

10 Sporting 10 (+4)

11 Atalanta 10 (+1)

11 Newcastle 9 (+7)

12 Atl. Madrid 9 (+2)

13 Liverpool 9 (+2)

14 Galatasaray 9 (+1)

15 PSV 8 (+5)

16 Tottenham 8 (+3)

17 Leverkusen 8 (-2)

18 Barcellona 7 (+2)

19 Qarabag 7 (-1)

20 Napoli 7 (-3)

21 Marsiglia 6 (+2)

22 Juventus 6 (0)

23 Monaco 6 (-2)

24 Pafos 6 (-3)

25 Royale Union SG 6 (-7)

26 Olympiakos 5 (-7)*

27 Club Brugge 4 (-5)

28 Ath. Bilbao 4 (-5)

29 Francoforte 4 (-7)

30 FC Copenhagen 4 (-7)

31 Benfica 3 (-4)

32 Slavia Praga 3 (-6)

33 Bodo/Glimt 2 (-4)

34 Villarreal 1 (-8)

35 Kairat Almaty 1 (-11)*

36 Ajax 0 (-15)

*Una partita giocata in più

16.30 Kairat-Olympiacos 0-1

18.45 Bayern-Sporting 2-1

21.00 Inter-Liverpool - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Atalanta-Chelsea - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Barcellona-Eintracht Francoforte - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Tottenham-Slavia Praga - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 PSG-Atletico Madrid - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Union SG-Marsiglia - SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.00 Monaco-Galatasaray - SKY SPORT (canale 258) e NOW