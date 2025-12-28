Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Benfica frena la propria rincorsa al Porto: finisce 2-2 la sfida sul campo del Braga

Niccolò Righi
Oggi alle 21:05
Niccolò Righi

Termina con un pareggio per 2-2 la sfida dell’ Estadio Municipal di Braga tra i padroni di casa e il Benfica, match valido per la sedicesima giornata del campionato portoghese. A sbloccare il match sono gli uomini di José Mourinho, che al 29’ trovano il vantaggio grazie al colpo di testa di Nicolas Otamendi, che capitalizza al massimo il cioccolatino recapitatogli su punizione da Georgiy Sudakov. Sul finale di primo tempo, però, gli ospiti ribaltano il match, prima con il rigore trasformato da Rodrigo Martinez e poi in pieno recupero Pau Victor, che sfrutta il pasticcio combinato dalla difesa delle Aquile. Ad inizio ripresa, però, al 53’, ci pensa il tiro dalla distanza di Fredrik Aursnes a rimettere in parità le cose per il definitivo 2-2. A nulla sono valsi gli ultimissimi minuti giocati dagli ospiti in superiorità numerica per il doppio giallo che l'arbitro ha sventolato all'indirizzo di Ricardo Horta.

Questo il programma della 16esima giornata
Sabato 27 dicembre
Famalicao - Estrela Amadora 2-3
Estoril Praia - Alverca 4-1

Domenica 29 dicembre
Casa Pia - Vitoria Guimaraes 0-0
Arouca - Gil Vicente 2-2
Sporting Braga - Benfica 2-2
Sporting Club - Rio Ave ore 21:30

Lunedì 30 dicembre
Porto - Avs Futebol Sad ore 21:15

Domenica 11 gennaio
Nacional Madeira - Santa Clara ore 16:30
Moreirense - Tondela ore 19:00

