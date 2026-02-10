Porto, che tegola per Farioli! Samu si è rotto il crociato: stagione finita e addio Mondiale

Brutte notizie per Francesco Farioli. Per il Porto. E anche per la nazionale spagnola. Samu Omorodion, uno dei migliori giocatori Liga portoghese, si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una notizia durissima, il referto più temuto.

L’infortunio è arrivato nella sfida contro lo Sporting CP, valida per la ventunesima giornata di campionato. Samu si è fatto male al 45’, ha provato a restare in campo per tutti i minuti di recupero del primo tempo, ma è stato costretto ad arrendersi all’intervallo.

Gli esami effettuati oggi hanno confermato il timore peggiore: distorsione al ginocchio e lesione del crociato. Nei prossimi giorni l’attaccante sosterrà ulteriori controlli e consulterà altri specialisti prima di decidere se procedere con l’intervento chirurgico, ma una certezza già c’è: la sua stagione è finita. La Federazione calcistica spagnola - aggiunge A Bola - è stata informata e anche il sogno Mondiale 2026, purtroppo, è da lasciare nel cassetto.