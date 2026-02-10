Porto-Sporting, volano stracci fuori dal campo: contro-reclamo e accuse in una nota ufficiale

Il pareggio per 1-1 tra Porto e Sporting CP, valido per la ventunesima giornata di campionato, ha lasciato strascichi ben oltre il rettangolo verde. A tenere banco non è tanto il risultato quanto il clima incandescente che ha accompagnato la gara e le ore successive, trasformando il classico in un caso istituzionale.

Lo Sporting aveva già manifestato forte irritazione per una serie di episodi ritenuti provocatori: spogliatoi decorati in modo allusivo, aria condizionata trasformata in una sorta di sauna senza possibilità di regolazione, percorsi di accesso alterati e presunti comportamenti scorretti dei raccattapalle, accusati di nascondere palloni e di sottrarre gli asciugamani utilizzati dal portiere Rui Silva. Dal canto suo, il Porto ha reagito annunciando un reclamo al Consiglio Disciplinare contro Morten Hjulmand per un presunto episodio di aggressione avvenuto in Sporting-Aves SAD, sostenendo che il capitano biancoverde avrebbe evitato l’espulsione prima della sfida del Dragão.

La replica dello Sporting non si è fatta attendere. In un comunicato ufficiale, il club ha annunciato a sua volta un reclamo contro il Porto, parlando di “deplorevoli incidenti” e di una strategia reiterata che danneggerebbe l’integrità sportiva: “Quello che doveva essere uno dei migliori eventi della stagione si è trasformato in un viaggio indietro nel tempo. Arbitraggio di parte, spogliatoi suggestivi, aria condizionata manipolata e comportamenti inaccettabili: tutto questo incide sulla credibilità delle competizioni”.

I Leoni hanno poi ringraziato i tifosi e chiesto un intervento deciso alla Federação Portuguesa de Futebol e alla Lega, affinché episodi simili non si ripetano. Un derby finito in parità, ma con un terzo tempo destinato a far discutere ancora a lungo.