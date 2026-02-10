Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Porto-Sporting, volano stracci fuori dal campo: contro-reclamo e accuse in una nota ufficiale

Porto-Sporting, volano stracci fuori dal campo: contro-reclamo e accuse in una nota ufficialeTUTTO mercato WEB
© foto di TUTTOmercatoWEB.com
Oggi alle 21:20Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Il pareggio per 1-1 tra Porto e Sporting CP, valido per la ventunesima giornata di campionato, ha lasciato strascichi ben oltre il rettangolo verde. A tenere banco non è tanto il risultato quanto il clima incandescente che ha accompagnato la gara e le ore successive, trasformando il classico in un caso istituzionale.

Lo Sporting aveva già manifestato forte irritazione per una serie di episodi ritenuti provocatori: spogliatoi decorati in modo allusivo, aria condizionata trasformata in una sorta di sauna senza possibilità di regolazione, percorsi di accesso alterati e presunti comportamenti scorretti dei raccattapalle, accusati di nascondere palloni e di sottrarre gli asciugamani utilizzati dal portiere Rui Silva. Dal canto suo, il Porto ha reagito annunciando un reclamo al Consiglio Disciplinare contro Morten Hjulmand per un presunto episodio di aggressione avvenuto in Sporting-Aves SAD, sostenendo che il capitano biancoverde avrebbe evitato l’espulsione prima della sfida del Dragão.

La replica dello Sporting non si è fatta attendere. In un comunicato ufficiale, il club ha annunciato a sua volta un reclamo contro il Porto, parlando di “deplorevoli incidenti” e di una strategia reiterata che danneggerebbe l’integrità sportiva: “Quello che doveva essere uno dei migliori eventi della stagione si è trasformato in un viaggio indietro nel tempo. Arbitraggio di parte, spogliatoi suggestivi, aria condizionata manipolata e comportamenti inaccettabili: tutto questo incide sulla credibilità delle competizioni”.

I Leoni hanno poi ringraziato i tifosi e chiesto un intervento deciso alla Federação Portuguesa de Futebol e alla Lega, affinché episodi simili non si ripetano. Un derby finito in parità, ma con un terzo tempo destinato a far discutere ancora a lungo.

Articoli correlati
Il Porto respinge le accuse: nessun tentativo di destabilizzare lo Sporting al Do... Il Porto respinge le accuse: nessun tentativo di destabilizzare lo Sporting al Do Dragao
Porto-Sporting, caos dentro e fuori dal campo. Cosa è successo in una serata folle... Porto-Sporting, caos dentro e fuori dal campo. Cosa è successo in una serata folle
Fofana illude Farioli, ma lo Sporting riprende il Porto al 100': corsa al titolo... Fofana illude Farioli, ma lo Sporting riprende il Porto al 100': corsa al titolo ancora aperta
Altre notizie Calcio estero
Porto-Sporting, volano stracci fuori dal campo: contro-reclamo e accuse in una nota... Porto-Sporting, volano stracci fuori dal campo: contro-reclamo e accuse in una nota ufficiale
Balotelli ci mette due partite a ritrovare il gol a Dubai: prima gioia e vittoria... Balotelli ci mette due partite a ritrovare il gol a Dubai: prima gioia e vittoria con l'Al Ittifaq
Mourinho, il momento è arrivato? E' un nome forte per il dopo-Martinez come ct del... Mourinho, il momento è arrivato? E' un nome forte per il dopo-Martinez come ct del Portogallo
Porto, che tegola per Farioli! Samu si è rotto il crociato: stagione finita e addio... Porto, che tegola per Farioli! Samu si è rotto il crociato: stagione finita e addio Mondiale
Stasera c'è la Premier, tutte le formazioni ufficiali: Tonali out, Vicario c'è. Chelsea... Stasera c'è la Premier, tutte le formazioni ufficiali: Tonali out, Vicario c'è. Chelsea di qualità
Il centrale dell'Uzbekistan a Villa Stuart per l'intervento al crociato: il ct Cannavaro... Il centrale dell'Uzbekistan a Villa Stuart per l'intervento al crociato: il ct Cannavaro in visita
Ter Stegen subito ko, il Girona corre ai ripari: il sostituto arriva dalla lista... UfficialeTer Stegen subito ko, il Girona corre ai ripari: il sostituto arriva dalla lista svincolati
Barça-Ajax, stessa filosofia: gli olandesi ingaggiano l'ex tecnico de La Masia per... UfficialeBarça-Ajax, stessa filosofia: gli olandesi ingaggiano l'ex tecnico de La Masia per lo Jong
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Duro attacco di Marino a Buongiorno: "I pannolini puoi cambiarli a Vergara, non a gente come lui"
3 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
4 Che affare Boga se il buongiorno si vede dal mattino. Il riscatto per la Juve è low cost
5 Fiorello a sorpresa: "La Lazio verrà acquistata entro Primavera. E so anche da chi"
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Como, il ds Ludi: "Vogliamo alzare sempre l'asticella. Fabregas valore aggiunto"
Immagine top news n.1 Da 140 a 230 milioni per rifare il Dall'Ara: perché il Comune si è tirato indietro e cosa può succedere
Immagine top news n.2 Chivu sorride in vista di Inter-Juventus: Calhanoglu e Barella sono tornati a lavorare in gruppo
Immagine top news n.3 Tommasi a Open VAR dà ragione a De Rossi: "Inesistente il rigore su Vergara per il Napoli"
Immagine top news n.4 Roma, meno Malen! L'olandese è la medaglia d'oro degli acquisti di gennaio in Serie A
Immagine top news n.5 Fabregas a casa di Conte per la Coppa. Insieme hanno vinto l'FA Cup col Chelsea
Immagine top news n.6 Lotito sul Flaminio: "Progetto Lazio prende spunto dai possibili ampliamenti al Franchi"
Immagine top news n.7 Milan e Pulisic, ancora nessuna nuova sul rinnovo. Ci pensano le big inglesi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Immagine news Serie A n.2 Inter-Juventus, i giocatori rivitalizzati dalla cura Chivu-Spalletti secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Lahdo e Bakola i due baby fenomeni di Como e Sassuolo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como, il ds Ludi: "Fabregas ce l'hanno già chiesto, è un fuoriclasse. Siamo in luna di miele"
Immagine news Serie A n.2 Boom Malen: è già tra i migliori marcatori dei volti nuovi della Serie A 2025/2026
Immagine news Serie A n.3 Milan, oggi a Milanello presenti anche Ibrahimovic e Tare: venerdì sfida al Pisa
Immagine news Serie A n.4 Como, il ds Ludi: "Vogliamo alzare sempre l'asticella. Fabregas valore aggiunto"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, il ds Manna: "Siamo abituati a giocare rimaneggiati, oggi ci giochiamo la semifinale"
Immagine news Serie A n.6 Como, Smolcic: "Siamo venuti a Napoli per lottare per la finale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria-Palermo 3-3, le pagelle: Palumbo trascina, Begic fa il bis. Pohjanpalo a secco
Immagine news Serie B n.2 Gol e spettacolo fra Sampdoria e Palermo, a Marassi finisce 3-3
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol-Monza, sono 24 i convocati di mister Bianco: c'è Cutrone
Immagine news Serie B n.4 Avellino-Frosinone, i convocati di Biancolino: Sounas torna a disposizione
Immagine news Serie B n.5 Padova-Carrarese, le formazioni ufficiali: Caprari parte dalla panchina
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella-Cesena, formazioni ufficiali: Mignani si affida a Olivieri e Shpendi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, manita del Benevento in casa del Trapani. Successi per Altamura, Cavese e Sorrento
Immagine news Serie C n.2 Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Immagine news Serie C n.3 Aramu: "La Ternana è una sfida importante per me, un rilancio. Darò sempre il massimo"
Immagine news Serie C n.4 Gubbio, Pannacci: "A novembre mini crisi. Ora in un trend positivo che vogliamo mantenere"
Immagine news Serie C n.5 Stuckler e il Vicenza ancora insieme? Zamuner: "Serve uno step in una piazza in cui è stimato"
Immagine news Serie C n.6 Pillon: "Per il Vicenza è l'anno giusto. E i playoff quest'anno saranno spettacolari"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal Chelsea al Tottenham, il calcio sempre presente nella vita di Madonna: il motivo
Immagine news Calcio femminile n.4 Dopo Livorno, Tramezzani torna ad allenare in Italia. È il nuovo tecnico del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano