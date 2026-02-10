Mourinho, il momento è arrivato? E' un nome forte per il dopo-Martinez come ct del Portogallo

Il futuro della Nazionale portoghese inizia a prendere forma già ora, anche se il presente guarda ancora il Mondiale. Secondo quanto riportato da ESPN in Portogallo, all’interno della federazione si ragiona su un possibile cambio di ciclo al termine del torneo, con l’idea di voltare pagina una volta concluso il mandato di Roberto Martínez, il cui contratto è in scadenza.

Le discussioni sono già avviate e il profilo ricercato sarebbe quello di una figura fortemente identitaria, capace di rappresentare il calcio portoghese anche sul piano mediatico e simbolico. In questo scenario prende sempre più corpo un’ipotesi destinata a far rumore: José Mourinho. Attualmente alla guida del Benfica, lo Special One sarebbe il nome su cui la federazione è pronta a puntare per il dopo Martínez.

Per Mourinho si tratterebbe di una prima assoluta: in una carriera leggendaria, non ha mai allenato una nazionale. Proprio questo elemento renderebbe la scelta ancora più dirompente, capace di catalizzare l’attenzione non solo in Portogallo ma a livello internazionale. L’idea sarebbe quella di affidargli la Seleção per aprire un nuovo corso, con una guida carismatica e riconoscibile.