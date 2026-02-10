Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Barça-Ajax, stessa filosofia: gli olandesi ingaggiano l'ex tecnico de La Masia per lo Jong

Barça-Ajax, stessa filosofia: gli olandesi ingaggiano l'ex tecnico de La Masia per lo Jong
Oggi alle 19:34Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Cambio di rotta deciso in casa Ajax per la guida dello Jong Ajax, la squadra B dei Lancieri. Dopo i risultati deludenti che hanno portato alla separazione da Willem Weijs, ultimo in Keuken Kampioen Divisie, il club ha individuato in Spagna, in un ex allenatore della cantera migliore del paese, La Masia del Barcellona, il profilo giusto per rilanciare il progetto: il 52enne Oscar Garcia. Tecnico anche di grande esperienza internazionale, Garcia vanta un passato da calciatore in club come Barcellona, Valencia ed Espanyol, prima di intraprendere una carriera in panchina che lo ha portato, tra i grandi, a Red Bull Salisburgo, Maccabi Tel Aviv, Stade Reims, Celta Vigo e Olympiakos.

Con lui entreranno nello staff anche Carlos Garcia (vice), Juan Pablo Colinas (preparatore dei portieri) ed Enrique Sanz (preparatore atletico). A spiegare la scelta è il direttore tecnico Jordi Cruyff: “Io e Oscar ci conosciamo bene. Capisco la sua visione calcistica e la sua mentalità: qualità fondamentali per lo Jong Ajax. Ha lavorato in tanti Paesi, conosce culture diverse e ha vinto trofei”.

Un legame, quello con il Barcellona, che pesa anche sul metodo: “Ha giocato e allenato nel settore giovanile del Barça. Con Oscar e il suo staff alziamo l’asticella nello sviluppo dei nostri talenti e ribadiamo quanto lo Jong Ajax sia centrale per il club”. Un messaggio chiaro, che segna l’inizio di una nuova fase.

