Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Kees Smit: "Koeman dice che gli ricordo Pedri? Se lo dice lui... Barça mio club preferito"

Kees Smit: "Koeman dice che gli ricordo Pedri? Se lo dice lui... Barça mio club preferito"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:12Calcio estero
Michele Pavese

Ronald Koeman ha sorpreso tutti con una dichiarazione forte quanto inaspettata. In conferenza stampa, il CT dell’Olanda ha paragonato il giovane centrocampista dell’AZ Alkmaar, Kees Smit, a Pedri, la stella del Barcellona: "Ho allenato Pedri al Barça e vedo in Smit alcune delle stesse qualità: la capacità di girarsi, l’uso di entrambi i piedi, la visione di gioco… Mi ricorda Pedri ai suoi inizi".

Un elogio che ha lasciato il 19enne olandese incredulo. "Se lo dice lui, forse un po’ di verità c’è", ha risposto Smit con un sorriso. "Non me l’aspettavo, ma è un bel paragone. Capisco che a molti possa sembrare strano. Prima mi paragonavano a De Bruyne, ora a Pedri… o a Frenkie de Jong! Guardo quasi tutte le partite del Barcellona, è semplicemente il mio club preferito".

Smit ha poi parlato anche della possibilità di essere convocato per il Mondiale 2026: "Non me lo aspetto, ma se il CT parla di te, significa che sei vicino. Ma devo ancora dimostrare di meritarmelo". A smorzare l’entusiasmo ci ha pensato proprio Frenkie de Jong, interpellato sul tema durante il ritiro della nazionale: "Si parla spesso di lui. È molto talentuoso, ma credo che non esista un altro giocatore come Pedri. Non è giusto mettergli così tanta pressione. Lasciamo che giochi, che cresca in pace e vedremo fin dove potrà arrivare".

Articoli correlati
Koeman esalta Kees Smit: "Ha la stessa visione di Pedri, usa entrambi i piedi con... Koeman esalta Kees Smit: "Ha la stessa visione di Pedri, usa entrambi i piedi con naturalezza"
Un nuovo gioiello olandese incanta l’Europa: Kees Smit finisce nel radar del Real... Un nuovo gioiello olandese incanta l’Europa: Kees Smit finisce nel radar del Real Madrid
Smit: "Voglio fare il grande salto in una big". Sullo sfondo ci sono sempre Real... Smit: "Voglio fare il grande salto in una big". Sullo sfondo ci sono sempre Real e Barcellona
Altre notizie Calcio estero
Caso Yamal, Laporta: "Facciamo ciò che riteniamo giusto nell’interesse del Barça"... Caso Yamal, Laporta: "Facciamo ciò che riteniamo giusto nell’interesse del Barça"
Kees Smit: "Koeman dice che gli ricordo Pedri? Se lo dice lui... Barça mio club preferito"... Kees Smit: "Koeman dice che gli ricordo Pedri? Se lo dice lui... Barça mio club preferito"
Polemiche e pressioni: vita difficile al PSG, Chevalier cerca serenità a Clairefontaine... Polemiche e pressioni: vita difficile al PSG, Chevalier cerca serenità a Clairefontaine
Troppe partite, Barcola è in difficoltà: da settimane si affida a un preparatore... Troppe partite, Barcola è in difficoltà: da settimane si affida a un preparatore personale
Caso Yamal, chi mente tra RFEF e Barcellona? Intanto il talento è "ferito dalla situazione"... Caso Yamal, chi mente tra RFEF e Barcellona? Intanto il talento è "ferito dalla situazione"
Neymar, un piccolo mea culpa dopo l’esplosione di rabbia: "Ho reagito in modo eccessivo"... Neymar, un piccolo mea culpa dopo l’esplosione di rabbia: "Ho reagito in modo eccessivo"
Caicedo è lo stakanovista di Maresca e il Chelsea vuole premiarlo: pronto l'adeguamento... Caicedo è lo stakanovista di Maresca e il Chelsea vuole premiarlo: pronto l'adeguamento
Oscar, e ora? Dopo il malore l'ex Chelsea può ritirarsi dal calcio a 34 anni Oscar, e ora? Dopo il malore l'ex Chelsea può ritirarsi dal calcio a 34 anni
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
2 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
3 Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
4 Dal Napoli alla Juve, dal Milan all'Inter fino a Barcellona e City: chi prenderà Atta?
5 Ibrahim Ba, come tutte le più belle cose visse un giorno solo. Contro la Lazio
Ora in radio
Editoriale 11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Rabiot fa gli straordinari per il derby: rientro in gruppo previsto per martedì
Immagine top news n.1 Fuori non si ride, ma in campo è peggio: Napoli, quanto ti sta mancando De Bruyne
Immagine top news n.2 Dal Napoli alla Juve, dal Milan all'Inter fino a Barcellona e City: chi prenderà Atta?
Immagine top news n.3 Juventus, tutte le risposte del nuovo ad Comolli: "Mercato, il ds, Vlahovic e Spalletti"
Immagine top news n.4 Sliding doors Palladino: dal possibile ritorno in viola alla firma fino al 2027 con l'Atalanta
Immagine top news n.5 Il caso (rientrato) Lobotka, l'addio di Micheli, l'eco di Conte: Napoli, sono giorni intensi
Immagine top news n.6 Juventus, Comolli e il futuro di Vlahovic: "Con lui abbiamo un accordo, parleremo a fine stagione"
Immagine top news n.7 Il nuovo ad Damien Comolli a 360° sulla Juventus: "Sono ossessionato dalla vittoria"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.2 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.4 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, Mandorlini: "Progetto solido e gruppo unito. Vogliamo crescere passo dopo passo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma e Inter, ecco dove hanno inciso Chivu e Gasperini secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "L'irlandese Marshall come Julian Alvarez. E l'islandese Hlysson..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, a gennaio un difensore e un mediano. Occhi puntati in Bundesliga
Immagine news Serie A n.2 Il nuovo Cagliari è ripartito da quasi tutti i 'vecchi'. Aspettando l'esplosione di Kilicsoy
Immagine news Serie A n.3 La Juventus osserva i giocatori in scadenza: Maignan e Celik obiettivi concreti
Immagine news Serie A n.4 Milan, chi se parte Gimenez a gennaio? Dovbyk idea in archivio, le piste Icardi e David
Immagine news Serie A n.5 Juventus, i 3 motivi per i quali Ottolini è in pole come nuovo direttore sportivo
Immagine news Serie A n.6 Lucumi certezza del Bologna nonostante il mercato. Ma dov'è finito Dominguez?
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, in arrivo Gorgone in panchina: lo aveva già segnalato l'ex Baldini in estate
Immagine news Serie B n.2 Il Crotone interviene sulla squalifica al Dg Vrenna: il comunicato del club calabrese
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Kike Perez: "Vogliamo lottare per la promozione, e venderemo cara la pelle"
Immagine news Serie B n.4 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
Immagine news Serie B n.5 Padova, Fortin: "Siamo un gruppo ambizioso, ma l'obiettivo resta la salvezza"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 12ª giornata di campionato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
Immagine news Serie C n.2 Il giorno della verità... o forse no. In casa Livorno cresce l'attesa per la "rinascita" del club
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone C di Serie C: è un Giugliano già Capuanizzato
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone B di Serie C: Torres, una rosa piena di Spini
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone A di Serie C: Lecco e Brescia hanno un diavolo per Capello
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, Oviszach: "Squadra costruita bene, ci giocheremo la B fino alla fine"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Baldi: "Cancellare la gara di Champions. Con la Lazio dobbiamo svoltare"
Immagine news Calcio femminile n.2 La Juventus all'esame Atletico Madrid. La 3ª giornata di UWCL: programma e classifica
Immagine news Calcio femminile n.3 Champions League femminile, Lione al comando. Chelsea a valanga, si salva il Real Madrid
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "Le ragazze ci hanno messo anima e cuore, peccato"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Salvai: "Con l'Atletico Madrid sarà una gara spettacolare e tosta"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo chiesto spiegazioni ufficiali dopo la gara di Monaco"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?