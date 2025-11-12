Kees Smit: "Koeman dice che gli ricordo Pedri? Se lo dice lui... Barça mio club preferito"

Ronald Koeman ha sorpreso tutti con una dichiarazione forte quanto inaspettata. In conferenza stampa, il CT dell’Olanda ha paragonato il giovane centrocampista dell’AZ Alkmaar, Kees Smit, a Pedri, la stella del Barcellona: "Ho allenato Pedri al Barça e vedo in Smit alcune delle stesse qualità: la capacità di girarsi, l’uso di entrambi i piedi, la visione di gioco… Mi ricorda Pedri ai suoi inizi".

Un elogio che ha lasciato il 19enne olandese incredulo. "Se lo dice lui, forse un po’ di verità c’è", ha risposto Smit con un sorriso. "Non me l’aspettavo, ma è un bel paragone. Capisco che a molti possa sembrare strano. Prima mi paragonavano a De Bruyne, ora a Pedri… o a Frenkie de Jong! Guardo quasi tutte le partite del Barcellona, è semplicemente il mio club preferito".

Smit ha poi parlato anche della possibilità di essere convocato per il Mondiale 2026: "Non me lo aspetto, ma se il CT parla di te, significa che sei vicino. Ma devo ancora dimostrare di meritarmelo". A smorzare l’entusiasmo ci ha pensato proprio Frenkie de Jong, interpellato sul tema durante il ritiro della nazionale: "Si parla spesso di lui. È molto talentuoso, ma credo che non esista un altro giocatore come Pedri. Non è giusto mettergli così tanta pressione. Lasciamo che giochi, che cresca in pace e vedremo fin dove potrà arrivare".