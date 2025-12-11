Il City trionfa a Madrid, Guardiola: "Vincere la Champions? Non siamo pronti"

"Non siamo pronti. Siamo lontani. A febbraio staremo meglio. Questo tipo di partite le conosciamo, siamo già stati qui e abbiamo giocato meglio e abbiamo perso in passato. I giocatori hanno fatto un grande sforzo, ma abbiamo ancora molto da migliorare": così il tecnico del Manchester City al termine della sfida giocata ieri sera contro il Real Madrid.

L'allenatore catalano rimane cauto dunque nonostante una vittoria prestigiosa ottenuta in rimonta allo stadio Santiago Bernabeu. Gli alti e bassi avuti in questo inizio di stagione uniti alla passata annata deludente fanno mantenere i piedi per terra all'ex Barcellona, che conosce bene le insidie di questa competizione e dei facili entusiasmi.

Guardiola parla poi di alcuni protagonisti della sfida: "Matheus Nunes è stato bravo. Per Rayan Cherki era la prima volta in questo stadio. Nico (O'Reilly) ha fatto una incredibile performance. Jeremy (Doku) ci ha aiutato molto, con molte cose. Abbiamo iniziato con un errore, mi aspettavo che pressassero più in alto, poi ci siamo presi la vittoria".

Alcuni appunti li riserba anche per il suo bomber Erling Haaland, a segno anche contro i blancos: "I suoi numeri parlano da soli. Dobbiamo trovarlo di più, deve essere coinvolto nel gioco. Nelle ultime due partite non è stato coinvolto nel gioco, quindi dobbiamo trovare un modo per trovarlo di più".