City, la carezza di Guardiola a Rodrygo: "Cosa gli ho detto? Che è di un altro livello"

Il Real Madrid cade anche contro il Manchester City, ma la buona notizia per i blancos è il gol ritrovato dal brasiliano Rodrygo, che aveva portato momentaneamente avanti i suoi poco prima della mezz'ora di gioco.

Al termine del match il tecnico del club inglese, Pep Guardiola, parlando ai microfoni di 'Movistar' ha elogiato in modo particolare il giocatore rivale svelando ciò che gli ha detto in campo: "A Rodrygo ho detto quanto è forte. È un giocatore di un altro livello... questo ragazzo è un giocatore di un altro livello. Sono contento che sia tornato dall'infortunio. È molto molto forte".

Parlando a TNT Sports l'allenatore catalano ha poi avuto parole al miele anche per il suo bomber, Erling Haaland: "I suoi numeri parlano da soli. Dobbiamo trovarlo di più, deve essere coinvolto nel gioco. Nelle ultime due partite non è stato coinvolto nel gioco, quindi dobbiamo trovare un modo per trovarlo di più".

Sulla possibilità di vincere la Champions League, Guardiola resta cauto: "Non siamo pronti. Siamo lontani. A febbraio staremo meglio. Questo tipo di partite le conosciamo, siamo già stati qui e abbiamo giocato meglio e abbiamo perso in passato. I giocatori hanno fatto un grande sforzo, ma abbiamo ancora molto da migliorare".