Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'Arsenal vince sempre, Madueke assicura: "Premier e Champions? Si può"

L'Arsenal vince sempre, Madueke assicura: "Premier e Champions? Si può"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 12:41Calcio estero
Daniele Najjar

"Stiamo combattendo su tutti i fronti. Sento che possiamo competere su tutti e quattro i fronti. Possiamo vincere questa competizione. Possiamo anche vincere il campionato.Questo deve essere il nostro obiettivo. Siamo ad un buon punto al momento". Così l'attaccante dell'Arsenal, Noni Madueke, ha parlato a TNT Sports al termine della sfida vinta 3-0 contro il Club Brugge anche grazie a una sua doppietta.

I londinesi sono al momento in vetta solitaria nella classifica della fase a campionato di questa Champions League. 18 punti raccolti frutto di sei vittori in sei partitte. Sono ben 17 le reti realizzate dalla squadra di Mikel Arteta (terzo miglior attacco della Champions dopo PSG e Bayern), con appena una subita.

Lo stesso Arteta però pur elogiando Madueke, ha parlato più cautamente facendo notare cosa ancora non va: "Non abbiamo avuto il dominio del gioco" - ha sottolineato il tecnico dopo il novantesimo - ", abbiamo lasciato troppi spazi aperti. Abbiamo dato via due palle che avrebbero potuto costarci la partita prima del gol che l'ha sbloccata. E poi non abbiamo segnato nell'occasione in cui Declan ([Rice) ha messo delle palle buone per Noni (Madueke) e Viktor (Gyokeres). Non segniamo, il calcio in certi casi ti porta poi in situazioni in cui per una seconda palla o un'azione individuale ti ritrovi con del caos in area e perdi la partita".

Articoli correlati
Gol e vocali: Madueke è il primo a segnare con l'Inghilterra dal 1997 avendone 5... Gol e vocali: Madueke è il primo a segnare con l'Inghilterra dal 1997 avendone 5 nel suo nome
Arsenal, tutto il carattere di Madueke: "Mi piace pensare di essere affermato in... Arsenal, tutto il carattere di Madueke: "Mi piace pensare di essere affermato in Premier"
Madueke scorda il Chelsea: "Non vorrei neppure andare in vacanza per iniziare all'Arsenal"... Madueke scorda il Chelsea: "Non vorrei neppure andare in vacanza per iniziare all'Arsenal"
Altre notizie Calcio estero
Arsenal, 6 su 6 in Champions. Arteta incontentabile: "3-0? Non siamo stati i soliti"... Arsenal, 6 su 6 in Champions. Arteta incontentabile: "3-0? Non siamo stati i soliti"
Il City trionfa a Madrid, Guardiola: "Vincere la Champions? Non siamo pronti" Il City trionfa a Madrid, Guardiola: "Vincere la Champions? Non siamo pronti"
Anche gli arbitri hanno i loro record: Turpin nella storia per il rigore fischiato... Anche gli arbitri hanno i loro record: Turpin nella storia per il rigore fischiato in Real-City
L'Arsenal vince sempre, Madueke assicura: "Premier e Champions? Si può" L'Arsenal vince sempre, Madueke assicura: "Premier e Champions? Si può"
City, la carezza di Guardiola a Rodrygo: "Cosa gli ho detto? Che è di un altro livello"... City, la carezza di Guardiola a Rodrygo: "Cosa gli ho detto? Che è di un altro livello"
Finale Coppa Intercontinentale, Luis Enrique: "Preferisco il Pyramids al Flamengo... Finale Coppa Intercontinentale, Luis Enrique: "Preferisco il Pyramids al Flamengo per il PSG"
Champions, marcatori: Mbappé osserva dalla panchina l'avvicinarsi di Haaland Champions, marcatori: Mbappé osserva dalla panchina l'avvicinarsi di Haaland
Traballa la panchina di Xabi Alonso al Real Madrid. Il tecnico: "Sento il sostegno... Traballa la panchina di Xabi Alonso al Real Madrid. Il tecnico: "Sento il sostegno dei giocatori"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
3 Juve, basta Koopmeiners in difesa? Costacurta: "Tre pericoli su quattro da suoi errori"
4 Spalletti cambia modulo e la Juve cambia marcia: segna pure David. Ora manca solo... Bremer
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 dicembre
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 "Non è stata una cosa studiata". Petrachi torna a Torino e racconta: "Sono arrivato di notte..."
Immagine top news n.1 Cairo e l'esonero di Vagnati: "È una cosa mia personale. Entrare nelle motivazioni è relativo"
Immagine top news n.2 Almeno un mese di stop per Francesco Acerbi: ecco il report medico dell'Inter
Immagine top news n.3 La Serie A ha un piano per aiutare la Nazionale: anticipare almeno un big match alle 20:00
Immagine top news n.4 Il saluto di Davide Vagnati: "Un onore rappresentare il Torino, ringrazio Cairo"
Immagine top news n.5 Fiorentina, parla Commisso: "Siamo tutti responsabili, Vanoli ha tutta la mia fiducia"
Immagine top news n.6 Spalletti cambia modulo e la Juve cambia marcia: segna pure David. Ora manca solo... Bremer
Immagine top news n.7 Napoli, notte amara e qualificazione in bilico: Conte-Mourinho, in Europa non c'è storia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.4 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mignemi: “Mercato imprevedibile. Serie C livellata, servirà precisione chirurgica”
Immagine news Serie C n.2 Dal Canto: “Coppa Italia imprevedibile. Brescia? Decisione che sorprende a metà”
Immagine news Serie C n.3 Bagatti, parola di ex: "Carpi bella sorpresa, Cassani è mister molto preparato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Aboukhlal, Ngonge e non solo. Gli acquisti errati che hanno convinto Cairo a cambiare
Immagine news Serie A n.2 L'utilità nulla di spostare una partita di 45 minuti. Per "aiutare" la Nazionale
Immagine news Serie A n.3 Coppola già in uscita dal Brighton? Il difensore può tornare in Italia: lo segue la Fiorentina
Immagine news Serie A n.4 "Non è stata una cosa studiata". Petrachi torna a Torino e racconta: "Sono arrivato di notte..."
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Di Francesco: "Col Pisa sfida delicata. Stulic o Camarda? Non ho deciso"
Immagine news Serie A n.6 Cairo e l'esonero di Vagnati: "È una cosa mia personale. Entrare nelle motivazioni è relativo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Gregucci: "Non ci son partite già pronosticate. Venderemo cara la pelle"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, metamorfosi che piace: organizzazione e concretezza. Mercato, priorità alla difesa
Immagine news Serie B n.3 Monza, Jacopo Sardo via in prestito a gennaio? Quattro club interessati in B
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Piccoli: "Interverremo sul mercato per tenere la B. Possanzini? Confermato"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Corsi: "Spero in un futuro carico di soddisfazioni. La Serie A? Vediamo a primavera"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Corona può rinnovare e andare a giocare in prestito: Reggiana interessata
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Mignemi: “Mercato imprevedibile. Serie C livellata, servirà precisione chirurgica”
Immagine news Serie C n.2 Livorno, cancello chiuso e campi vuoti: ecco lo sciopero dei tecnici del settore giovanile
Immagine news Serie C n.3 Triestina, ombre sui finanziamenti: indagine su fondi pubblici usati per sostenere il club
Immagine news Serie C n.4 Dal Canto: “Coppa Italia imprevedibile. Brescia? Decisione che sorprende a metà”
Immagine news Serie C n.5 Team Altamura, Ninivaggi frena sul mercato: “Pochi ritocchi, priorità a giovani ed equilibrio”
Immagine news Serie C n.6 Guidonia Montecelio, risoluzione consensuale del contratto con Alessandro Rossi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Nuovo ranking FIFA delle Nazionali. Spagna sempre prima. L'Italia perde una posizione
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, primo contratto da Pro per Anna Mallardi: accordo fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League, 5ª giornata: Roma eliminata. Prosegue l'avventura della Juve
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Thogersen: "Spiace per percorso in Champions, ma abbiamo iniziato da zero"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "In Champions, a questo livello, oggi non possiamo competere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, 5ª giornata: goleada Chelsea, e Roma eliminata dal torneo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere