L'Arsenal vince sempre, Madueke assicura: "Premier e Champions? Si può"

"Stiamo combattendo su tutti i fronti. Sento che possiamo competere su tutti e quattro i fronti. Possiamo vincere questa competizione. Possiamo anche vincere il campionato.Questo deve essere il nostro obiettivo. Siamo ad un buon punto al momento". Così l'attaccante dell'Arsenal, Noni Madueke, ha parlato a TNT Sports al termine della sfida vinta 3-0 contro il Club Brugge anche grazie a una sua doppietta.

I londinesi sono al momento in vetta solitaria nella classifica della fase a campionato di questa Champions League. 18 punti raccolti frutto di sei vittori in sei partitte. Sono ben 17 le reti realizzate dalla squadra di Mikel Arteta (terzo miglior attacco della Champions dopo PSG e Bayern), con appena una subita.

Lo stesso Arteta però pur elogiando Madueke, ha parlato più cautamente facendo notare cosa ancora non va: "Non abbiamo avuto il dominio del gioco" - ha sottolineato il tecnico dopo il novantesimo - ", abbiamo lasciato troppi spazi aperti. Abbiamo dato via due palle che avrebbero potuto costarci la partita prima del gol che l'ha sbloccata. E poi non abbiamo segnato nell'occasione in cui Declan ([Rice) ha messo delle palle buone per Noni (Madueke) e Viktor (Gyokeres). Non segniamo, il calcio in certi casi ti porta poi in situazioni in cui per una seconda palla o un'azione individuale ti ritrovi con del caos in area e perdi la partita".