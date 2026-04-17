Il co-proprietario del Chelsea: "Maresca? Non volevamo l'esonero a stagione in corso"

Behdad Eghbali, cofondatore di Clearlake Capital, azionista di maggioranza di BlueCo - il consorzio che ha acquistato il Chelsea e che possiede anche lo Strasburgo, squadra di Ligue 1 - ha rilasciato una intervista nel corso della quale ha parlato di alcune questioni riguardanti il club, incluso il suo allenatore Liam Rosenior ed il predecessore Enzo Maresca, esonerato a gennaio.

Queste le sue parole al World Congress of Sports della CAA a Los Angeles, in merito all'esonero di Enzo Maresca: "La nostra politica è sempre stata quella di non cambiare allenatore capo durante la stagione. Certamente si valuta e si chiede conto non solo all'allenatore, ma anche al team dirigenziale e alla squadra sportiva, ma in genere questo avviene in estate, non durante la stagione".

"Non è un cambiamento che volevamo fare" - ha poi aggiunto - ". È un cambiamento che ha avuto un impatto un po' negativo sulla stagione, quando si cambiano moduli e giocatori, ed è una situazione da cui dobbiamo uscire con le nostre forze".

Su Liam Rosenior: "Abbiamo ancora sei partite in Premier League e una semifinale di FA Cup in programma. Quindi, spero che la storia di questa stagione non sia ancora stata scritta e che ci sia ancora molto per cui lottare. Dal mio punto di vista, quando ricevi un pugno in faccia, devi reagire, devi rialzarti e combattere. E spero che questo dimostri molto del carattere di questa squadra. Credo che la prospettiva sia quella della stabilità e, francamente, ottenere questa stabilità sul fronte dell'allenatore è una delle cose che non abbiamo ancora fatto bene, ed è qualcosa su cui ci stiamo impegnando per migliorare".