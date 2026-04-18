Brentford, pari col Fulham: appare Frank in tribuna, insieme al suo ex direttore sportivo

Thomas Frank era presente in tribuna nel Brentford Community Stadium per assistere alla sfida di Premier League tra il suo ex club e il Fulham (finita 0-0): la prima apparizione pubblica per il tecnico danese dopo l'esonero dal Tottenham e la sostituzione fallimentare con Igor Tudor, prima dell'arrivo recente di Roberto De Zerbi per evitare ad ogni costo la retrocessione.

Frank era stato sollevato dall'incarico a febbraio, in seguito a un preoccupante calo di forma degli Spurs che, da allora, si è trasformato in una vera e propria lotta per evitare la caduta in Championship a fine stagione. Questo pomeriggio tuttavia è apparso sorridente mentre veniva avvistato in un box VIP insieme al direttore sportivo del Brentford, Phil Giles. Ripreso dalle telecamere mentre salutava i tifosi del Brentofrd, sono riemersi nella mente i sette anni trascorsi alla guida della squadra oggi in mano a Keith Andrews.

Con l'addio al Tottenham, si stima che Frank abbia incassato una liquidazione da capogiro di 8 milioni di sterline (oltre 9 milioni di euro) dopo soli 9 mesi di gestione. Secondo quanto riportato dai media danesi, riceverà un anno di stipendio come indennizzo per il licenziamento arrivato a pochi mesi dall'inizio del suo contratto triennale. E dire che gli Spurs avevano versato 10 milioni di sterline (più di 11 milioni di euro) per strapparlo al Brentford la scorsa estate.