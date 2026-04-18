Bayern, profumo di titolo e festa. Ma Kompany svela il patto stretto con i giocatori

Domani, al termine della partita contro lo Stoccarda, il Bayern Monaco potrebbe già festeggiare come virtuale campione di Germania. Tutto dipenderà dal risultato del Borussia Dortmund questo pomeriggio e il conseguente esito dei bavaresi nel match casalingo con gli Svevi, con il divario di 12 punti a giocare a favore di Vincent Kompany. "Il titolo conta solo alla fine della stagione", ha sottolineato in conferenza stampa oggi il tecnico dei Die Roten, alla vigilia della sfida di Bundesliga.

"Affronteremo uno degli avversari più ostici. Se guardiamo a come sono andati gli ultimi scontri diretti, sono sempre stati molto equilibrati. Mi aspetto una gara fisica. Lo Stoccarda non è solo un'ottima squadra, ma è anche fisica. Possono essere pericolosi anche con i lanci lunghi. Hanno il secondo miglior attacco della Bundesliga", ha fatto notare l'allenatore belga. "È una bella partita per i tifosi, succederanno molte cose".

Ciò non toglie che potrebbero esserci già i festeggiamenti da campioni di Bundesliga al fischio finale della sfida all'Allianz Arena. "I giocatori hanno già detto che, a prescindere da ciò che accadrà, dopo la partita rivolgeranno subito l'attenzione al Leverkusen (semifinale di Coppa di Germania, ndr)", ha svelato Kompany. "Possiamo convivere con l'idea di dover aspettare ancora un po' per festeggiare. Stabiliremo presto quante volte festeggiare e quanto in grande. Vogliamo vincere contro lo Stoccarda e poi continuare ad andare avanti".

Infine un ultimo passaggio sulle future trattative di mercato: "Siamo un gruppo attivo", ha spiegato Kompany. "Christoph Freund, Max Eberl, Jan-Christian Dreesen. Cerchiamo di convincere le persone. Avviene sempre in un clima sereno. È un processo normale con molta comunicazione".