Il PSG impegnato a Metz per riportarsi in testa al campionato: il programma della Ligue 1
Il roboante 4-1 con cui l'Angers ha schiantato il Nantes ha aperto la sedicesima giornata di Ligue 1. Oggi il programma prevede la sfida alle 17:00 tra Rennes e Brest, mentre alle 19:00 il Paris Saint Germain potrebbe scavalcare momentaneamente il Lens (impegnato domani a domicilio contro l'Auxerre) e riportarsi in testa alla Ligue 1 qualora uscisse dal terreno di gioco del Metz con il bottino pieno. Chiude stasera la sfida tra Paris FC e Tolosa
Questo il programma della 16ª giornata di Ligue 1
Venerdì 12 dicembre 2025
Angers vs Nantes 4-1
Sabato 13 dicembre 2025
17:00 – Rennes vs Brest
19:00 – Metz vs PSG
21:05 – Paris FC vs Tolosa
Domenica 14 dicembre 2025
15:00 – Lione vs Le Havre
17:15 – Strasburgo vs Lorient
17:15 – Auxerre vs Lille
17:15 – Lens vs Nizza
20:45 – Marsiglia vs Monaco
