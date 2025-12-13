Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il PSG impegnato a Metz per riportarsi in testa al campionato: il programma della Ligue 1

Il PSG impegnato a Metz per riportarsi in testa al campionato: il programma della Ligue 1
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 10:12Calcio estero
Niccolò Righi

Il roboante 4-1 con cui l'Angers ha schiantato il Nantes ha aperto la sedicesima giornata di Ligue 1. Oggi il programma prevede la sfida alle 17:00 tra Rennes e Brest, mentre alle 19:00 il Paris Saint Germain potrebbe scavalcare momentaneamente il Lens (impegnato domani a domicilio contro l'Auxerre) e riportarsi in testa alla Ligue 1 qualora uscisse dal terreno di gioco del Metz con il bottino pieno. Chiude stasera la sfida tra Paris FC e Tolosa

Questo il programma della 16ª giornata di Ligue 1

Venerdì 12 dicembre 2025
Angers vs Nantes 4-1

Sabato 13 dicembre 2025
17:00 – Rennes vs Brest
19:00 – Metz vs PSG
21:05 – Paris FC vs Tolosa

Domenica 14 dicembre 2025
15:00 – Lione vs Le Havre
17:15 – Strasburgo vs Lorient
17:15 – Auxerre vs Lille
17:15 – Lens vs Nizza
20:45 – Marsiglia vs Monaco

