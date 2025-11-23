Il fratello di Khedira inguaia Blessin: l'ex Genoa terz'ultimo in Bundesliga, la classifica
Un gol di Rani Khedira - fratello minore dell'ex centrocampista della Juventus - regala tre punti pesanti all'Union Berlino in trasferta contro il St. Pauli, in Bundesliga.
Tre punti che permettono alla squadra di Baumgart di staccarsi dalla lotta salvezza balzando al nono posto, a 15 lunghezze. St. Pauli che per contro rimane invischiato nei bassifondi: la squadra dell'ex tecnico del Genoa, Aleksander Blessin, è a quota 7 punti, al terz'ultimo posto.
IL PROGRAMMA DELL'11^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Magonza - Hoffenheim 1-1
Sabato 22 novembre
Augusta - Amburgo 1-0
Bayern Monaco - Friburgo 6-2
Borussia Dortmund - Stoccarda 3-3
Heidenheim - Mönchengladbach 0-3
Wolfsburg - Leverkusen 1-3
Colonia - Eintracht Fancoforte 3-4
Domenica 23 novembre
Lipsia-Werder Brema 2-0
St. Pauli-Union Berlino 0-1
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Bayern Monaco 31 punti
2. Lipsia 25
3. Leverkusen 23
4. Borussia Dortmund 22
5. Stoccarda 22
6. Francoforte 20
7. Hoffenheim 20
8. Werder Brema 15
9. Union Berlino 15
10. Colonia 14
11. Friburgo 13
12. Monchengladbach 12
13. Augusta 10
14. Amburgo 9
15. Wolfsburg 8
16. St.Pauli 7
17. Magonza 6
18. Heidenheim 5