Liverpool, Mané e l'addio: "Era casa per me, ma avevo vinto quasi tutto". Poi la scelta Bayern

Il suo trasferimento è stato uno dei più grandi fraintendimenti nella storia recente del Bayern. Nel 2022, Sadio Mané è passato dai Die Roten per 32 milioni di euro. Per sei anni colonna portante del Liverpool, conquistati 158 punti in 269 partite e vincendo quasi tutti i trofei possibili. Eppure dopo solo un anno all'ombra dell'Allianz Arena, l'esterno offensivo senegalese si è trasferito in Arabia Saudita dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Nel podcast 'Rio Ferdinand Presents', Mané ha ripercorso alcune tappe della sua carriera: "Il Liverpool era come una casa per me. Era la mia zona di comfort. Ma volevo provare qualcosa di nuovo, perché lì avevo quasi vinto tutto", ha commentato a proposito della scelta di levare le tende da Anfield. "La motivazione era uscire dalla mia zona di comfort e rischiare in un’altra parte del mondo. Questo è il motivo per cui ho detto: 'Ok, proviamoci. Perché no?'". Il giocatore classe '92 aveva anche offerte per restare in Premier League, ma temeva che sarebbe stato difficile affrontare il Liverpool.

Così ha guardato all’estero e al Bayern Monaco, a cui ha detto sì: "Hanno continuato a fare pressione. A insistere, insistere e insistere. Così ho detto: 'Ok, proviamo lì'. Nella vita è sempre così: quando vai altrove, impari qualcosa di nuovo", ha raccontato Mané. Al Bayern, però, il senegalese non è mai riuscito a replicare le sue prestazioni passate con la maglia dei Reds. In 38 partite ha segnato solo 12 gol, ma non ha rimpianti: "Credo che senza il trasferimento al Bayern Monaco probabilmente non sarei qui (in Arabia Saudita, ndr). Il mio agente mi ha chiamato e ha detto: 'Ascolta, abbiamo offerte dall’Arabia Saudita e dall’Europa'".

E ha aggiunto: "Allora mi sono seduto con il mio agente e la mia famiglia. Quando sono arrivati i sauditi, l’Al-Nassr ha detto: 'Vogliamo costruire la lega più grande e forte del mondo. Porteremo molti giocatori e organizzeremo i Mondiali'. E volevano che ne facessi parte. Allora ho detto: 'Wow, sembra interessante e stimolante!'".