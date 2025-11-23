North London Derby, non c'è storia: Arsenal-Tottenham 4-1, hat-trick Eze, Arteta scappa
L'Arsenal fa suo il North London derby schiacciando il Tottenham con un perentorio 4-1. Già nella prima frazione di gioco la gara si era incanalata a senso unico per i Gunners, portatisi sul 2-0 grazie alle reti di Trossard al 36' e di Eze al 41'. Nella ripresa ancora Eze sigla il 3-1 al 46'. Richarlison fa un gol meraviglioso (lob da quasi 40 metri) riaprendo momentaneamente la gara dieci minuti dopo, ma lo scatenato Eze mette la parola fine al match al 76'.
Tripletta dunque per Eberechi Eze al suo primo North London derby dopo il suo arrivo dal Crystal Palace in estate. L'attaccante è arrivato addirittura a 6 gol nelle ultime 4 personali gare contro gli Spurs.
Il risultato
IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA
Sabato 22 novembre
Burnley - Chelsea 0-2
Bournemouth - West Ham 2-2
Brighton - Brentford 2-1
Fulham - Sunderland 1-0
Liverpool - Nottingham Forest 0-3
Wolverhampton - Crystal Palace 0-2
Newcastle - Manchester City 2-1
Domenica 23 novembre
Leeds - Aston Villa 1-2
Arsenal - Tottenham 4-1
Lunedì 24 novembre
Manchester United - Everton (21.00)
CLASSIFICA
1. Arsenal 29
2. Chelsea 23
3. Manchester City 22
4. Aston Villa 21
5. Crystal Palace 20
6. Sunderland 19
7. Bournemouth 19
8. Brighton 19
9. Tottenham 18
10. Manchester United 18*
11. Liverpool 18
12. Brentford 16
13. Everton 15*
14. Newcastle 15
15. Fulham 14
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2
* una partita in meno