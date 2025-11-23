Bayern, Olise e numeri da sogno. E Pavlovic risponde alla stampa: "Certo che sa parlare"

Michael Olise continua ad essere un rebus. Il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, è rimasto sorpreso dalla stella della squadra di Kompany e alla domanda della BILD su quanti punti assist/gol l'ex Crystal Palace debba realizzare in una partita per concedere un’intervista, ha risposto ridendo: "Cinque non bastano", ha scherzato il dirigente del club tedesco. Intanto nel 6-2 inflitto al Friburgo, Olise è stato ancora una volta l’uomo dominante: 2 gol, 3 assist, quindi cinque bonus totali.

Un inizio di stagione stellare con 9 reti e 10 assistenze in 19 partite. Eppure Olise resta in silenzio e dopo il fischio finale attraversa la mixed zone senza parlare ai giornalisti, concedendo solamente qualche richiesta di selfie di un fan, fuggendo negli spogliatoi. E questo fa discutere in Germania, visto che da quando è piombato all'Allianz Arena nell'estate del 2023 per un investimento da 51 milioni di euro più bonus, il giocatore in maglia 17 non ha mai rilasciato un'intervista volontaria ai media.

In nessun caso. Né dopo partite deludenti, né dopo prestazioni brillanti come quella di ieri contro il Friburgo. Anche le apparizioni in TV sono rare. Il compagno di squadra Aleksandar Pavlovic ha commentato: "Certo che Michael sa parlare. In spogliatoio è molto diverso da come lo vedete voi giornalisti", ha detto. "È una persona gentile, divertente, sa anche scherzare. Credo che fuori dal campo non si faccia vedere tanto, ma è un tipo fantastico", le parole riportate da Sport BILD.