Crisi Liverpool: per ora Slot non rischia, ma è sotto pressione: i numeri impietosi

Il Liverpool perde ancora, con un sonoro 0-3 in casa contro il Nottingham Forest. Dopo 12 giornate, i Reds sono al momento all'undicesimo posto in Premier League, con una distanza dalla vetta che inizia ad essere decisamente rilevante: -8 dalla vetta che può diventare un -11 in caso di vittoria dell'Arsenal nel derby contro il Tottenham.

Ma ora Arne Slot rischia qualcosa? Secondo quanto riporta la BBC, non si può dire al momento che il tecnico sia in pericolo immediato di esonero. Ma il calcio lo conosciamo e si sa che nei momenti di crisi il primo a pagare sia sempre l'allenatore. Morale: Slot è descritto come sotto "forte pressione" per invertire la tendenza.

E non potrebbe essere altrimenti visto che ha perso sei partite di Premier League sulle ultime sette. Ovvero tante quante nelle precedenti 58. I Reds hanno poi perso anche due delle ultime tre partite casalinghe di campionato, tante quante nelle precedenti 53.

IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA

Sabato 22 novembre

Burnley - Chelsea 0-2

Bournemouth - West Ham 2-2

Brighton - Brentford 2-1

Fulham - Sunderland 1-0

Liverpool - Nottingham Forest 0-3

Wolverhampton - Crystal Palace 0-2

Newcastle - Manchester City 2-1

Domenica 23 novembre

Leeds - Aston Villa 1-2

Arsenal - Tottenham (17.30)

Lunedì 24 novembre

Manchester United - Everton (21.00)

CLASSIFICA

1. Arsenal 26*

2. Chelsea 23

3. Manchester City 22

4. Aston Villa 21

5. Crystal Palace 20

6. Sunderland 19

7. Bournemouth 19

8. Brighton 19

9. Tottenham 18*

10. Manchester United 18*

11. Liverpool 18

12. Brentford 16

13. Everton 15*

14. Newcastle 15

15. Fulham 14

16. Nottingham Forest 12

17. West Ham 11

18. Leeds 11

19. Burnley 10

20. Wolverhampton 2

* una partita in meno