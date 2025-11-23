Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Crisi Liverpool: per ora Slot non rischia, ma è sotto pressione: i numeri impietosi

Crisi Liverpool: per ora Slot non rischia, ma è sotto pressione: i numeri impietosi
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 18:41Calcio estero
Daniele Najjar

Il Liverpool perde ancora, con un sonoro 0-3 in casa contro il Nottingham Forest. Dopo 12 giornate, i Reds sono al momento all'undicesimo posto in Premier League, con una distanza dalla vetta che inizia ad essere decisamente rilevante: -8 dalla vetta che può diventare un -11 in caso di vittoria dell'Arsenal nel derby contro il Tottenham.

Ma ora Arne Slot rischia qualcosa? Secondo quanto riporta la BBC, non si può dire al momento che il tecnico sia in pericolo immediato di esonero. Ma il calcio lo conosciamo e si sa che nei momenti di crisi il primo a pagare sia sempre l'allenatore. Morale: Slot è descritto come sotto "forte pressione" per invertire la tendenza.

E non potrebbe essere altrimenti visto che ha perso sei partite di Premier League sulle ultime sette. Ovvero tante quante nelle precedenti 58. I Reds hanno poi perso anche due delle ultime tre partite casalinghe di campionato, tante quante nelle precedenti 53.

IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA
Sabato 22 novembre
Burnley - Chelsea 0-2
Bournemouth - West Ham 2-2
Brighton - Brentford 2-1
Fulham - Sunderland 1-0
Liverpool - Nottingham Forest 0-3
Wolverhampton - Crystal Palace 0-2
Newcastle - Manchester City 2-1

Domenica 23 novembre
Leeds - Aston Villa 1-2
Arsenal - Tottenham (17.30)

Lunedì 24 novembre
Manchester United - Everton (21.00)

CLASSIFICA
1. Arsenal 26*
2. Chelsea 23
3. Manchester City 22
4. Aston Villa 21
5. Crystal Palace 20
6. Sunderland 19
7. Bournemouth 19
8. Brighton 19
9. Tottenham 18*
10. Manchester United 18*
11. Liverpool 18
12. Brentford 16
13. Everton 15*
14. Newcastle 15
15. Fulham 14
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2

* una partita in meno

