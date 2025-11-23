Ligue 1, grido Brest al 100°: la classifica con la bassa classifica rivoluzionata
Prosegue la 13^ giornata della Ligue 1 francese con tre partite giocate nella centro-bassa classifica del campionato. L'Angers supera di misura il Tolosa grazie a una rete di Belkhdim, agganciando i rivali al 10° posto e distinguendosi dalla lotta per la retrocessione.
Decisamente più inguaiato il Nantes, che però strappa nel finale un pareggio per 1-1 al Lorient in casa, che così passa dal terz'ultimo posto al 14° a quota 13 punti, lasciando i rivali penultimi a 10. Vince nel finale il Brest contro il Metz: la gara termina con un rocambolesco 3-2, la decide addirittura al 100° Castillo. Vediamo di seguito i risultati delle gare giocate alle 17, con la classifica aggiornata della Ligue 1 francese.
I risultati delle partite delle ore 17
Tolosa-Angers 0-1
16' Belkhdim
Brest-Metz 3-2
2' Mboup (B), 6' Tsit'aishvili (M), 48' Doumbia (B), 79' aut. Coulibaly (M), 90+10' Castillo (B)
Nantes-Lorient 1-1
45+1' aut. Awaziem (L)
IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Nizza-Marsiglia 1-5
Sabato 22 novembre
Lens-Strasburgo 1-0
Rennes-Monaco 4-1
PSG-Le Havre 3-0
Domenica 23 novembre
Auxerre-Lione 0-0
Brest-Metz 3-2
Nantes-Lorient 0-1
Tolosa-Angers 0-1
Lille-Paris FC (20.45)
LA CLASSIFICA
1. PSG 30*
2. Marsiglia 28*
3. Lens 28*
4. Strasburgo 22*
5. Rennes 21*
6. Lione 21*
7. Lille 20
8. Monaco 20*
9. Nizza 17*
10. Tolosa 16*
11. Angers 16*
12. Paris FC 14
13. Le Havre 14*
14. Brest 13*
15. Lorient 11*
16. Metz 11*
17. Nantes 11*
18. Auxerre 8*
*una partita in più