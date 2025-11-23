Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Aston Villa a due passi dal 2° posto, Emery: "Faticato col Leeds. Rogers? Ha fatto un gol..."

Aston Villa a due passi dal 2° posto, Emery: "Faticato col Leeds. Rogers? Ha fatto un gol..."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:11
Yvonne Alessandro

Non poteva arrivare in un momento migliore il tris di successi di fila per l'Aston Villa, tra Europa League e Premier League, grazie al 2-1 rifilato al Leeds oggi pomeriggio fuori casa. La doppietta di Morgan Rogers ha permesso ai ragazzi di Unai Emery di portarsi al quarto posto e in piena zona Champions, ad una sola attaccatura di distanza dal City di Guardiola (ko ieri contro il Newcastle). Proprio il tecnico dei Villans, intervenuto a BBC Match of the Day, ha dichiarato: "Nel primo tempo abbiamo faticato, loro hanno meritato il vantaggio. Non stavamo dominando né competendo come abbiamo fatto nel secondo tempo", l'analisi in prima battuta.

"Il Leeds stava giocando in modo fantastico. Nel secondo tempo abbiamo cambiato alcune cose. Loro si sono stancati nella ripresa e noi abbiamo dominato di più il possesso. Abbiamo segnato subito e questo ci ha aiutato molto. Era fondamentale pareggiare la partita e poi abbiamo continuato così", a proposito della rimonta scattata con il primo gol di Rogers. "Abbiamo avuto occasioni per segnare il secondo gol e lo abbiamo fatto. Poi loro hanno avuto alcune opportunità. Siamo felici perché questa partita è stata una sfida. Sono molto, molto felice per i giocatori".

L'Aston Villa tra l'altro dista solo due lunghezze dal Chelsea secondo in classifica e Unai Emery per questo non si pone limiti: "Stiamo cercando di fissare uno standard, il più alto possibile. I miei giocatori sono stati fantastici", ha commentato. "Ogni squadra in Premier League ha grandi giocatori e grandi allenatori. Dobbiamo essere costanti, dobbiamo essere forti. Tatticamente è molto importante e individualmente dobbiamo mostrare la nostra qualità".

Su Morgan Rogers, MVP del match: "Ha giocato in modo fantastico. Oggi segnare il suo gol è stato brillante. Cerco di tirare fuori le sue qualità e di farlo sentire a suo agio nelle nostre strutture. A sinistra, in mezzo e come attaccante. È un giocatore estremamente competitivo. Accetta sempre tutto ciò che cerchiamo di fare con lui".

