Rosso Antony per un (involontario) calcio in faccia: il Girona incarta il Betis 1-1
Il Girona, terz'ultimo in Liga, incarta il Betis: finisce 1-1 la gara valida per la 13^ giornata del campionato spagnolo. Al gol di Vanat al 20', per gli ospiti, ha risposto Valentin Gomez al 75', per i padroni di casa.
Cartellino rosso rimediato dall'ex Manchester United Antony in pieno recupero per un seppur involontario calcio sul viso di Joel Roca, nel tentativo di colpire un pallone in rovesciata. Con questo risultato il Betis si perde il treno dei primi 4 posti, con l'Atletico Madrid, quarto, che può scappare a +7. Il Girona rimane in piena lotta per non retrocedere, agganciando l'Osasuna di Lisci ad 11 punti. Di seguito tutti i risultati delle partite giocate fino ad ora, con la classifica aggiornata.
IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Valencia-Levante 1-0
Sabato 22 novembre
Alaves-Celta Vigo 0-1
Barcellona-Athletic Bilbao 4-0
Osasuna-Real Sociedad 1-3
Villarreal-Maiorca 2-1
Domenica 23 novembre
Oviedo-Rayo Vallecano 0-0
Betis-Girona 1-1
Getafe-Atletico Madrid (18.30)
Elche-Real Madrid (21.00)
Lunedì 24 novembre
Espanyol-Siviglia (21.00)
LA CLASSIFICA
1. Barcellona 31 punti*
2. Real Madrid 31
3. Villarreal 29*
4. Atletico Madrid 25
5. Betis Siviglia 21*
6. Espanyol 18
7. Getafe 17
8. Athletic Bilbao 17*
9. Siviglia 16
10. Real Sociedad 16*
11. Celta Vigo 16*
12. Vallecano 16*
13. Elche 15
14. Alaves 15*
15. Valencia 13*
16. Maiorca 12*
17. Osasuna 11*
18. Girona 11*
19. Levante 9*
20. Oviedo 9*
*una gara in più