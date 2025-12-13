Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Leverkusen vince dopo un mese: Terrier con lo "scorpione", 2-0 al Colonia

Il Leverkusen vince dopo un mese: Terrier con lo "scorpione", 2-0 al ColoniaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
ieri alle 21:11Calcio estero
Daniele Najjar

Il Bayer Leverkusen torna a vincere in Bundesliga: 2-0 al Colonia firmato dalle reti di Terrier al 66' (con il colpo "dello scorpione") e di Andrich al 72'. Un successo che mancava dallo scorso 22 novembre, in occasione del 3-1 rifilato al Wolfsburg. La vittoria in casa mancava addirittura dal 6-0 all'Heidenheim dell'8 novembre.

La squadra dell'ex ct della Danimarca Kasper Hjulmand con questi tre punti si porta dunque a quota 26 in classifica, agganciando al quarto posto l'Hoffenheim. Vediamo di seguito il programma completo della quattordicesima giornata con la classifica aggiornata in Bundesliga. Si chiude qui il quadro delle partite del sabato in Germania: si riprende domani con Friburgo-Borussia Dortmund alle 15.30, poi il Bayern ospiterà il Mainz alle 17.30.

Il risultato
Bayer Leverkusen-Colonia 2-0
66' Terrier, 72' Andrich

Il programma della 14^ giornata in Bundesliga
Union Berlino - Lipsia 3-1
Eintracht Francoforte - Augusta 1-0
Hoffenheim - Amburgo 4-1
Borussia Monchengladbach - Wolfsburg 1-3
St. Pauli - Heidenheim 2-1
Bayer Leverkusen - Colonia 2-0
Friburgo - Borussia Dortmund
Bayern Monaco - Magonza
Werder Brema - Stoccarda

Classifica
1. Bayern 37
2. RB Lipsia 29*
3. Dortmund 28
4. Leverkusen 26*
5. Hoffenheim 26*
6. Francoforte 24*
7. Stoccarda 22
8. Union Berlino 18*
9. Colonia 16*
10. Friburgo 16
11. Borussia Monchengladbach 16*
12. Werder Brema 16
13. Wolfsburg 15*
14. Amburgo 15*
15. Augusta 13*
16. Heidenheim 11*
17. St. Pauli 11*
18. Magonza 6
*una partita giocata in più

Articoli correlati
Champions League, il City ribalta il Real e inguaia Xabi Alonso. L'Arsenal va agli... Champions League, il City ribalta il Real e inguaia Xabi Alonso. L'Arsenal va agli ottavi
Bundesliga, i risultati delle 15.30: pokerissimo del Bayern, batosta per il Leverkusen... Bundesliga, i risultati delle 15.30: pokerissimo del Bayern, batosta per il Leverkusen
Lo Stoccarda fermerà la corsa del Bayern Monaco? Il programma del 13° turno in Bundesliga... Lo Stoccarda fermerà la corsa del Bayern Monaco? Il programma del 13° turno in Bundesliga
Altre notizie Calcio estero
Porto, un 19enne pupillo di Farioli candidato a miglior giocatore danese del 2025... Porto, un 19enne pupillo di Farioli candidato a miglior giocatore danese del 2025
Il figlio della principessa aggredito dopo Monaco-Galatasaray: "Ho temuto per la... Il figlio della principessa aggredito dopo Monaco-Galatasaray: "Ho temuto per la vita"
Ricardo Quaresma diventa "eroe" ed entra in EA FC 26. Così fa felice il figlio Ricky... Ricardo Quaresma diventa "eroe" ed entra in EA FC 26. Così fa felice il figlio Ricky
Liverpool, Ekitike: "Con l'Inter grande gara. Salah? Vedete tutti quanto sia importante"... Liverpool, Ekitike: "Con l'Inter grande gara. Salah? Vedete tutti quanto sia importante"
Real Sociedad, Zubeldia senza filtri: "Secondo tempo ridicolo, sensazione di impotenza"... Real Sociedad, Zubeldia senza filtri: "Secondo tempo ridicolo, sensazione di impotenza"
Sporting a valanga: 6-0 ed avviso a Farioli e Mourinho. La situazione in Eredivisie... Sporting a valanga: 6-0 ed avviso a Farioli e Mourinho. La situazione in Eredivisie
Il PSV fa il vuoto: 4-3 all'Heracles, +9 dal secondo posto. E domani c'è Ajax-Feyenoord... Il PSV fa il vuoto: 4-3 all'Heracles, +9 dal secondo posto. E domani c'è Ajax-Feyenoord
Manchester United, indebitamento record: superato il tetto del miliardo di sterline... Manchester United, indebitamento record: superato il tetto del miliardo di sterline
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
1 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
2 Il figlio della principessa aggredito dopo Monaco-Galatasaray: "Ho temuto per la vita"
3 Inter, sfida a PSG e Real per Konate. Intanto il Liverpool ha già una shortlist per sostituirlo
4 Ricardo Quaresma diventa "eroe" ed entra in EA FC 26. Così fa felice il figlio Ricky
5 Luis Oliveira ricorda i tifosi del Cagliari: "Mi invitavano a pranzo e cena a casa loro"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 John Elkann ed Exor chiudono ogni porta a Tether: "La Juventus non è in vendita"
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili delle prossime gare del 15° turno
Immagine top news n.2 Atalanta sulle spalle di Scamacca (che sogna l'azzurro). Gaetano non basta al Cagliari
Immagine top news n.3 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, ancora Ferguson
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: l’Atalanta continua la sua risalita e ne supera altre due
Immagine top news n.5 In campionato un'Atalanta formato Europa: Cagliari battuto 2-1, Scamacca show
Immagine top news n.6 Juventus, guarda chi si rivede: Milik torna a lavorare in gruppo dopo ben 550 giorni
Immagine top news n.7 Nelle difficoltà c'è sempre Noslin: Lazio eroica, passa in 9 contro 11 e vince a Parma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.3 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Napoli su Mainoo insieme ad atri 10 club, ma il Manchester United per ora dice no: il motivo
Immagine news Serie A n.3 Luis Oliveira ricorda i tifosi del Cagliari: "Mi invitavano a pranzo e cena a casa loro"
Immagine news Serie A n.4 Inter, sfida a PSG e Real per Konate. Intanto il Liverpool ha già una shortlist per sostituirlo
Immagine news Serie A n.5 Torino, Vlasic cuore granata: "Qui è casa mia, devo dare tutto per squadra e tifosi"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Palestra: "Voglio sempre migliorare. Mercato? Non ci penso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Sottil: "Prestazioni di oggi supersonica, oggi e domani festeggeremo"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Milani: "Il pareggio? Non è un risultato negativo"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Mignani: "Ragazzi eccezionali, hanno fatto una piccola impresa"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Possanzini: "Peccato, se si va sopra 2-0 si può vincere. Questo ko fa male"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Biancolino: "Avremmo meritato il pareggio, ma mi aspetto di più da tutti"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Abate: "Dobbiamo crescere in intraprendenza e mentalità""
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Patria, Zema su Bolzoni: "Scelta di cuore e di coraggio. È l’uomo giusto per creare l’alchimia"
Immagine news Serie C n.2 Casertana, Degli Esposti: "I tifosi sono il nostro valore aggiunto. Vorrei il Pinto pieno"
Immagine news Serie C n.3 Novara, Zanchetta avverte: "Col Cittadella servirà soffrire, ma ce la giocheremo a viso aperto"
Immagine news Serie C n.4 AlbinoLeffe, Lopez avverte: "A Trieste servirà continuità per tutti i 90 minuti"
Immagine news Serie C n.5 Serie B, partita pirotecnica al Manuzzi: il Cesena ribalta il Mantova 3-2
Immagine news Serie C n.6 Floro Flores prima di Benevento-Giugliano: "Gara insidiosa, Simonetti può partire titolare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Sassuolo, neroverdi storicamente indigesti al Diavolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Andres: "Felici per il risultato, le grandi si vedono in gare come queste"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, alla Roma basta il minimo indispensabile: 2-0 alla Ternana
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, Roma avanti 2-0 sulla Ternana all'intervallo
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, Milan-Inter 1-5: tripletta di Bugeja e sorpasso nerazzurro in classifica
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 9ª giornata: al 45' Milan-Inter è sull'1-1. Ivana risponde a Van Dooren
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere