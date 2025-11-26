Liverpool, eccoti il PSV per svoltare. Slot: "Isak out? Ha giocato poco e in gare poco intense"

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato ai microfoni di TNT Sports prima della gara di Champions League contro il PSV Eindhoven: "Lo 0-3 con il Nottingham Forest? Dopo le sconfitte bisogna riflettere e guardi avanti. Penso che abbiamo avuto il 75% di possesso palla, quindi questo ti dice che non dobbiamo difendere molto, ma non abbiamo difeso con la qualità necessaria. Le quattro o cinque volte che dobbiamo difendere, deve essere migliore.

Sulla squadra ha spiegato: "Abbiamo avuto poco tempo sul campo di allenamento e l'allenamento non può essere così intenso come vuoi. Dovevo dire qualcosa, ma non ero l'unico ad essere molto infastidito dal modo in cui ci difendevamo in momenti. Non è un problema per tutta la partita, è in momenti.

Sulla scelta di Jones come terzino destro: "Posso capire che ci sia qualche dubbio perché entrambi possono giocare lì e così come Joe Gomez, ma ultimamente ha lottato con un infortunio al ginocchio, ma Curtis inizierà da lì". Sull'esclusione di Isak: "Nelle ultime quattro settimane, ha giocato 30 minuti e poi ha giocato 70 minuti in una partita che non era così intensa". Infine sulla Champions League: "Ogni competizione in cui siamo è molto importante e sicuramente la Champions League. Anche se abbiamo giocato un'amichevole stasera, sarebbe stato importante dopo aver perso 3-0 contro il Nottingham Forest".

Le formazioni ufficiali di Liverpool-PSV Eindhoven

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitiké, Gakpo. Allenatore: Arne Slot

PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Saibari, Mauro Junior, Veerman; Man, Til, Perisic. Allenatore: Peter Bosz.