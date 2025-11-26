Investì più di 100 persone nella festa del titolo a Liverpool: Paul Doyle si dichiara colpevole

Dopo essersi dichiarato non colpevole a settembre, il conducente dell'auto che aveva deliberatamente investito la folla durante le celebrazioni del titolo del Liverpool a maggio si è dichiarato colpevole al suo processo nella giornata odierna.

Si tratta di Paul Doyle, uomo di 54 anni, ha ammesso le proprie colpe di fronte a ciascuno dei 31 capi d'accusa rivolti contro di lui. Deve comparire di nuovo davanti alla giustizia il 15 dicembre per conoscere la sua pena.

Paul Doyle è stato processato per aver inflitto lesioni volontarie a dodici persone e tentato di infliggerle ad altre 17, nonché per violenza e guida pericolosa. In totale, 134 persone sono rimaste ferite. Otto vittime erano minorenni all'epoca, e una di loro aveva sei mesi, secondo la procura. Paul Doyle è apparso in video "sempre più agitato a causa della folla" che ha partecipato ai festeggiamenti per celebrare la vittoria del club, ha dichiarato la rappresentante dell'accusa, Sarah Hammond, in un comunicato.

"Piuttosto che aspettare che lei passasse, lui l'ha deliberatamente investita, si è fatto strada con la forza", ha continuato. "Questo attacco non ha fatto solo vittime tra gli individui, ha colpito il cuore stesso di una città unita nella gioia, seminando paura nella sua scia", ha aggiunto Sarah Hammond.

Il processo doveva durare da tre a quattro settimane. I dibattiti dovevano iniziare mercoledì. Paul Doyle è un padre di famiglia, ex militare della Royal Navy, secondo i media britannici. Era impiegato nella sicurezza informatica fino al suo arresto.