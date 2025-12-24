Bebou ed Hoffenheim aprono i colloqui per il rinnovo: novità attese per la primavera

L’Hoffenheim e Ihlas Bebou hanno ufficialmente aperto i colloqui per valutare il rinnovo del contratto, scrivono oggi i media tedeschi. Ai piani alti del club di Sinsheim, l'attaccante togolese è considerato un elemento di provata affidabilità, apprezzato soprattutto per la sua duttilità sulla trequarti.

Anche per il tecnico Christian Ilzer, Bebou rappresenta una risorsa preziosa, identificato come il primo cambio strategico capace di spaccare le partite a gara in corso. I rappresentanti del giocatore e la dirigenza del TSG entreranno nel vivo della discussione nei prossimi mesi: la fumata bianca (o l'eventuale rottura) è attesa per la primavera.

Arrivato nel maggio 2019 dall'Hannover 96 (subito dopo la retrocessione del club della Bassa Sassonia), il trentunenne è diventato negli anni un vero pilastro della squadra. Il suo percorso con la maglia dell'Hoffenheim parla chiaro: 169 presenze complessive tra tutte le competizioni. 37 reti messe a segno. 25 assist forniti ai compagni. L'esperienza e il legame con l'ambiente potrebbero rivelarsi fattori decisivi per il prolungamento del matrimonio tra il club e il nazionale togolese.