L'Inter Miami pesca ancora in Argentina: no al River Plate, Facundo Moura giocherà con Messi

Il futuro di Facundo Moura è ormai tracciato: sarà negli Stati Uniti. Il terzino destro, in scadenza di contratto con il Racing Club, avrebbe già siglato l'accordo per unirsi all'Inter Miami, informa il collega Cesar Luis Merlo. Per il difensore si profila un salto di carriera suggestivo, che lo porterà a condividere lo spogliatoio con Lionel Messi, coronando quello che per ogni calciatore argentino rappresenta il sogno massimo.

Moura ha scelto di non rinnovare con l'Accademia, respingendo l'ultima proposta della dirigenza guidata da Diego Alberto Milito, giudicata poco stimolante. Il suo attuale accordo, risalente al 2022, era ormai anacronistico rispetto agli standard del mercato odierno; da qui la decisione di sfruttare lo status di free agent per strappare un contratto che rifletta il suo reale valore.

L'Inter Miami si assicura un giocatore d'esperienza e dal pedigree vincente. Durante la sua permanenza ad Avellaneda, Moura ha collezionato numeri di tutto rispetto per un difensore: 144 presenze totali, 12 gol e 15 assist. Un palmarès d'eccezione: quattro titoli conquistati, tra cui la Copa Sudamericana 2024 e la Recopa Sudamericana, oltre al Trofeo de Campeones 2022 e alla Supercopa Internacional 2023. Nelle ultime ore, il River Plate aveva tentato un inserimento in extremis per convincere l'ex talento del Colón a restare in Argentina. Nonostante il prestigio dei Millonarios, la volontà del giocatore non è cambiata.