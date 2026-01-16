Il Manchester City rompe gli indugi e prova l'affondo per Guehi. In arrivo l'offerta

Il Manchester City è pronto a sbaragliare la concorrenza su Marc Guehi. Secondo quanto riporta Sky Sports il club è pronto a presentare al Crystal Palace un'offerta da 35 milioni circa per il centrale difensivo il cui contratto, ricordiamo, scade a giugno. Di fatto una cifra fuori da ogni logica per un giocatore a scadenza e che dovrebbe garantire a Pep Guardiola un notevole rinforzo.

25 anni, nazionale inglese, Guehi nella finestra di mercato estiva era a un passo dal trasferimento al Liverpool. I reds nell'ultimo giorno disponibile avevano trovato un accordo col Crystal Palace per 40 milioni e il giocatore si era sottoposto alle visite mediche. Tuttavia, all’ultimo minuto, il presidente del Crystal Palace, Steve Parish, aveva annullato unilateralmente l’accordo. La dirigenza del club londinese, infatti, non era riuscita a trovare un sostituto affidabile e così l’allenatore Oliver Glasner aveva minacciato di lasciare il club se la cessione fosse andata in porto.