Il Manchester United torna a pensare a De Zerbi. Per il Daily Mail è in cima alla lista

All’Olympique Marsiglia la stabilità non è mai stata una costante, né in campo né in panchina. Da quando Frank McCourt ha rilevato il club, solo Rudi Garcia è riuscito a restare alla guida della squadra per più di due stagioni. Anche allenatori apprezzati e vincenti come Jorge Sampaoli hanno resistito appena un anno, rendendo complicata qualsiasi progettualità a lungo termine.

Arrivato nell’estate del 2024, Roberto De Zerbi rappresenta una possibile svolta. Il tecnico italiano ha costruito un rapporto solido con la dirigenza e non ha mai nascosto il suo attaccamento al progetto OM, ribadendo più volte che lascerebbe Marsiglia solo in caso di addio di Pablo Longoria o Medhi Benatia. Ma le dinamiche del grande calcio, si sa, possono cambiare rapidamente.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il nome di De Zerbi è in cima alla lista del Manchester United per la prossima stagione. I Red Devils, che hanno appena affidato la panchina a Michael Carrick con un mandato temporaneo di sei mesi, sono alla ricerca di un allenatore carismatico ed esperto per avviare una nuova ricostruzione. Il profilo dell’attuale tecnico dell’OM convince per conoscenza del campionato e idee di gioco: la sua esperienza positiva in Premier League con il Brighton pesa e non è la prima volta che dalle parti di Manchester si pensa a lui: già nel 2024 era stato contattato come possibile sostituto di Erik ten Hag, prima che l’olandese venisse confermato per qualche mese. Stavolta, però, lo United non sembra intenzionato a lasciarselo sfuggire.