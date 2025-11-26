L'ex proprietario del Newcastle, Ashley, punta lo Sheffield Wednesday: rifiutata la prima offerta
L'ex proprietario del Newcastle United, Mike Ashley, si è visto rifiutare la prima offerta fatta per acquistare lo Sheffield Wednesday. Lo riferisce Sky Sport spiegando che ora si attende un'offerta più alta, che potrebbe presto arrivare.
Il club attualmente è ultimo, in fondo alla Championship - la Serie B inglese - con gli amministratori che attualmente gestiscono l'attività del club che starebbero considerando altre offerte ritenute "credibili", da almeno tre interlocutori.
Si ritiene che una di queste sia Ashley, la cui offerta in prima battuta ammonterebbe a circa 20 milioni di sterline. Tuttavia, a Sky Sports News è stato detto che il prezzo di vendita effettivo potrebbe finire per essere circa il doppio, con altre offerte già sul tavolo per oltre 30 milioni di sterline.
A tutte le parti interessate è stato chiesto di dimostrare di avere almeno 50 milioni di sterline di fondi disponibili, in modo che possano essere considerate un'opzione credibile, non solo per acquistare il club, ma per essere in grado di sostenere il club in futuro. Si ritiene che Ashley non abbia avuto problemi per quanto riguarda la prova dei fondi dopo la sua offerta di acquistare Sheffield Wednesday. Ashley ha venduto il Newcastle per circa 300 milioni di sterline nel 2021, ma non ha nascosto il suo desiderio di tornare al calcio.