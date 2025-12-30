Il Nottingham Forest non ci sta: chiesti gli audio VAR dopo il ko con il Manchester City

Il Nottingham Forest ha chiesto di poter ascoltare l’audio del VAR mentre valuta la possibilità di presentare un reclamo formale dopo la sconfitta contro il Manchester City. I Tricky Trees sono estremamente insoddisfatti delle decisioni dell’arbitro Rob Jones prese in occasione della sconfitta per 2-1 di sabato al City Ground e per questo hanno agito, rivolgendosi all’organo arbitrale - la Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) - per chiedere di ascoltare le conversazioni tra gli ufficiali di gara in campo e la squadra del video assistente arbitrale nei momenti chiave della partita.

Gli episodi

Sean Dyche riteneva che il gol decisivo all’83° minuto di Rayan Cherki andasse annullato per un fallo su Morgan Gibbs-White e che Jones avrebbe dovuto assegnare a Ruben Dias un secondo cartellino giallo dopo l’intervallo. "A mio avviso una partita facilissima da arbitrare, una decisione facilissima per il VAR. Quando giochi così bene e poi ti ritrovi a dover parlare di arbitri che influenzano la partita, ma è chiaramente quello che è successo. Tutti allo stadio e tutti quelli che guardavano da casa potevano vederlo". E ancora: "Morgan Gibbs-White viene chiaramente spinto a terra e lo stesso giocatore è coinvolto nel bloccare il pallone. Ma lui non può intervenire perché, mentre salta, il pallone passa attraverso la parte del corpo con cui lo avrebbe bloccato. In qualunque modo la si guardi, è fallo", il dito puntato dal tecnico del Nottingham Forest.

Precedenti

Il VAR ha controllato il gol di Cherki e ha lasciato invariata la decisione presa in campo da Jones, mentre il Forest si è ritrovato insabbiato a soli 5 punti dalla zona retrocessione in Premier League. Ma c'è un precedente: la PGMOL in passato ha già fatto ascoltare privatamente l’audio ai club, incluso il Forest. Infatti il club si era lamentato dell'arbitro Jones due anni fa, quando espulse Willy Boly contro il Bournemouth, episodio che spinse l’allora tecnico Nuno Espírito Santo a chiedere l’intervento del VAR sui secondi cartellini gialli. La scorsa stagione, Jones ha espulso Nuno per proteste a Brighton, con il portoghese poi deferito dalla Football Association.