Ligue 1, i risultati: l'Auxerre vince e non è più ultimo. Reti bianche tra Le Havre e Paris FC
Si sono appena concluse altre due partite valevoli per la quindicesima giornata di Ligue 1. Reti bianche tra Le Havre e Paris FC, che restano tredicesimo e quattordicesimo in classifica. Vince il fanalino di coda Auxerre, 3-1 in casa contro il Metz che viene pure scavalcato in classifica e scala all'ultimo posto. Di seguito risultati e classifica aggiornata.
Auxerre-Metz 3-1 - 36' Sinayoko (A); 39' El Azzouzi (A); 45' Hein (M); 89' Danois (A)
Le Havre-Paris FC 0-0
LIGUE 1 - 15ª GIORNATA
Brest-Monaco 1-0
Lille-Marsiglia 1-0
Nantes-Lens 1-2
Tolosa-Strasburgo 1-0
PSG-Rennes 5-0
Nizza-Angers 0-1
Auxerre-Metz 3-1
Le Havre-Paris FC 0-0
Lorient-Lione
CLASSIFICA
1. Lens 34
2. Paris Saint-Germain 33
3. Marsiglia 29
4. Lilla 29
5. Lione 24*
6. Rennes 24
7. Monaco 23
8. Strasburgo 22
9. Tolosa 20
10. Brest 19part
11. Angers 19
12. Nizza 17
13. Paris FC 16
14. Le Havre 15
15. Lorient 14*
16. Nantes 11
17. Auxerre 12
18. Metz 11
*una gara in meno