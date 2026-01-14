Il Paris FC cerca la svolta anche in campionato. Il presidente: "Previsti da 3 a 5 acquisti"

Il Paris FC sta vivendo una stagione fin qui al di sotto delle aspettative. L’impresa contro il Paris Saint-Germain, eliminato ai sedicesimi di finale di Coppa di Francia grazie a una vittoria per 1-0, ha restituito entusiasmo all’ambiente, ma non è bastata a dissipare i dubbi dei dirigenti sulla prima metà di campionato. Pur essendo una neopromossa, il club parigino ambiva a qualcosa di più dopo l’ingresso nella proprietà della famiglia Arnault e del colosso Red Bull.

L’obiettivo adesso è chiaro: rinforzare la squadra per evitare una rapida ricaduta in Ligue 2 e dare maggiore solidità al progetto. Un’intenzione ribadita già lo scorso mese da Antoine Arnault, che aveva annunciato un mercato invernale attivo, mirato soprattutto a un centravanti e a un centrocampista, sottolineando però la volontà di mantenere un equilibrio economico e di non alimentare dinamiche speculative. A metà gennaio, tuttavia, il bilancio delle operazioni è ancora magro: l’unico volto nuovo è l’esterno offensivo italiano Luca Koleosho, mentre diverse piste restano ancora aperte. Il Paris FC ha sondato profili come Ludovic Ajorque del Brest e Mathys Tel del Tottenham, arrivando persino a informarsi su Sergio Ramos, attualmente svincolato, ma senza riuscire a chiudere.

A due settimane dalla chiusura del mercato, cresce l’interrogativo sui tempi delle operazioni. A rassicurare tifosi e ambiente ci ha pensato il presidente Pierre Ferracci, che ha garantito l’arrivo di nuovi rinforzi. "Vogliamo ingaggiare almeno tre giocatori, idealmente cinque, perché la rosa è numericamente corta anche a causa degli infortuni", ha spiegato. "La concorrenza interna farà bene a tutti, ma molto dipenderà dalle opportunità. Alcuni giocatori non vogliono venire, altri costano troppo. Dobbiamo restare fedeli all’equilibrio finanziario voluto dall’azionista". Il messaggio è chiaro: il Paris FC si muove, ma senza fretta e senza strappi.