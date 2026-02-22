Paris FC, Arnault spiega la scelta di Kombouare: "Figura riconosciuta e di esperienza"

Il Paris FC inaugura un nuovo ciclo tecnico affidando la guida della prima squadra ad Antoine Kombouaré, che sarà presentato domani. Una scelta che segna l’inizio di una fase ambiziosa per il club parigino, determinato a consolidare la propria crescita ai massimi livelli del calcio francese. Prima, però, ci sarà da mantenere la categoria: la squadra non vince da diverse giornate e ha 6 punti di vantaggio sulla zona playout.

Kombouaré porta con sé un bagaglio di esperienza maturato nel corso di una lunga carriera in panchina, costruita in contesti competitivi e ad alta pressione. Il tecnico è apprezzato per la sua capacità di dare identità alle squadre, organizzarle con equilibrio e renderle solide anche nei campionati più impegnativi. Leadership, disciplina e spirito collettivo sono tratti che rispecchiano pienamente la linea tracciata dalla società.

Entusiasta dell’arrivo del nuovo tecnico Antoine Arnault, rappresentante della famiglia proprietaria: "Siamo lieti dell’arrivo di Antoine Kombouaré, una figura riconosciuta nel mondo del calcio, la cui esperienza ci permetterà di proseguire nello sviluppo del Paris FC". Sulla stessa linea il direttore sportivo Marco Neppe, che ha dichiarato: "Siamo felici di accogliere Antoine Kombouaré nel Club. Il suo percorso e la sua solida esperienza in Ligue 1 saranno risorse preziose per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati. Condivide i nostri valori di impegno ed esigenza. Siamo convinti che possieda tutte le qualità necessarie per guidare la squadra verso i propri obiettivi. A nome del Paris FC, desidero ringraziare Stéphane Gilli e il suo staff per il lavoro svolto nelle ultime tre stagioni e augurargli il meglio per il futuro".