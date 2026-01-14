Il presidente del Bayeux svela il gesto di Longoria: "Il Marsiglia club di gran classe"
Il presidente del piccolo club del Bayeux (che milita nella Regional 1 la sesta serie francese), ha svelato che il collega del Marsiglia, Pablo Longoria, ha deciso di fare un gesto forte, lasciando l'intero ricavato della partita ai rivali. Al Marsiglia infatti, pur giocando in trasferta, sarebbe spettata una quota dell'incasso per la serata.
Qyeste le parole di Luis Ferreira-Pavesi: "Il presidente Longoria è stato molto elegante, anche prima della fine della partita. Lo ringrazio molto, questo ci aiuterà in seguito, in particolare per avere ulteriori mezzi nella formazione dei nostri educatori in modo da avere una migliore supervisione della nostra scuola di calcio e della pre-formazione. Non ne dubitavo, il Marsiglia rimane un club di grande classe".
A questa scelta si aggiungono gli 84.000 euro versati dalla Federazione Francese di Calcio per la qualificazione agli ottavi di finale, una preziosa manna finanziaria che permetterà al piccolo club di consolidare la sua struttura e di proiettarsi più serenamente verso il futuro.