Il PSG delle seconde linee passa sopra Le Havre 3-0: Kvara entra e fa assist, così torna 1°
Troppo Paris Saint-Germain per Le Havre. Anche senza Hakimi, Dembele, Kvaratskhelia, Doué e Marquinhos, la banda di Luis Enrique ha sbaragliato gli avversari con un 3-0, intascando la vittoria e la 9ª vittoria stagionale in Ligue 1. Così i parigini tornano al 1° posto della Ligue 1 a quota 30, spodestando di due punti il Marsiglia di De Zerbi. A decidere le sorti del match Lee Kang-In, Joao Neves (sempre più goleador) e Barcola nel finale su assist del subentrato Kvara.
IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Nizza-Marsiglia 1-5
Sabato 22 novembre
Lens-Strasburgo 1-0
Rennes-Monaco 4-1
PSG-Le Havre 3-0
Domenica 23 novembre
Auxerre-Lione (15.00)
Brest-Metz (17.15)
Nantes-Lorient (17.15)
Tolosa-Angers (17.15)
Lille-Paris FC (20.45)
LA CLASSIFICA
1. PSG 30*
2. Marsiglia 28*
3. Lens 28*
4. Strasburgo 22*
5. Rennes 21*
6. Lille 20
7. Monaco 20*
8. Lione 20
9. Nizza 17*
10. Tolosa 16
11. Paris FC 14
12. Le Havre 14*
13. Angers 13
14. Metz 11
15. Brest 10
16. Nantes 10
17. Lorient 10
18. Auxerre 7
*una partita in più