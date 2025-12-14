Il PSG ritrova Dembele per la finale di Coppa Intercontinentale: i convocati contro il Flamengo
Appena tornati nella capitale della Francia - di rientro dalla trasferta a Metz - i giocatori del Paris Saint-Germain devono rifare le valige per volare in Qatar. All'indomani della loro vittoria per 2-3, gli uomini di Luis Enrique si preparano a giocare una nuova finale, la loro quinta nel 2025. Sarà questa volta contro il Flamengo, mercoledì, nell'ambito della Coppa Intercontinentale.
Per questo incontro, Luis Enrique ha svelato il gruppo dei 22 giocatori convocati. Da evidenziare soprattutto il ritorno di Ousmane Dembélé, malato negli ultimi giorni, ma anche di Marquinhos, colpito contro Bilbao in settimana in Champions League. Convocato per la Coppa d'Africa con il Senegal, Ibrahim Mbaye è comunque presente all'appuntamento. Dovrebbe raggiungere la sua selezione subito dopo aver giocato la finale.
La lista dei convocati del Paris Saint-Germain per la finale di Coppa Intercontinentale:
Lucas Beraldo, Marquinhos, Illia Zabarnyi, Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Vitinha, Lee Kang-In, Lucas Hernandez, Senny Mayulu, Nuno Mendes, Bradley Barcola, Lucas Chevalier, Warren Zaire-Emery, Matvey Safonov, Quentin Ndjantou, Ibrahim Mbaye, Willian Pacho, João Neves, Renato Marin