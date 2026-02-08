Carreras+Mbappé: il Real Madrid vince a Valencia e resta a -1 dalla capolista Barça
Al tris di ieri del Barcellona, risponde prontamente il Real Madrid. Blancos corsari a Valencia, riuscendo a vincere il posticipo della domenica col punteggio di 0-2. Ci vogliono 65 minuti per sbloccare il punteggio: è Carreras a spezzare l'equilibrio. Nel recupero, il solito Mbappé chiude i giochi e consente alla squadra di Arbeloa di restare attaccata ai blaugrana. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Questo il programma della 23^ giornata di Liga
Venerdì 6 febbraio
Celta Vigo - Osasuna 1-2
Sabato 7 febbraio
Rayo Vallecano - Real Oviedo POSTICIPATA
Barcellona - Maiorca 3-0
Real Sociedad - Elche 3-1
Domenica 8 febbraio
Alaves - Getafe 0-2
Athletic Club - Levante 4-2
Siviglia - Girona 1-1
Atletico Madrid - Real Betis 0-1
Valencia - Real Madrid ore 0-2
Lunedì 9 febbraio
Villarreal - Espanyol ore 21:00
La classifica
Barcellona – 58 punti (23 partite giocate)
Real Madrid – 57 (23)
Atlético Madrid – 45 (23)
Villarreal – 42 (21)
Betis – 38 (23)
Espanyol – 34 (22)
Celta Vigo – 33 (23)
Real Sociedad – 31 (22)
Osasuna – 29 (23)
Atletico Bilbao – 28 (23)
Getafe – 26 (23)
Girona – 26 (23)
Alavés – 25 (23)
Siviglia – 25 (23)
Elche – 24 (22)
Mallorca – 24 (23)
Valencia – 23 (23)
Rayo Vallecano – 22 (22)
Levante – 18 (22)
Real Oviedo – 16 (22)
